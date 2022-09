Lof voor snelle optreden Cádiz-doelman na mogelijk redden van leven fan

Ledesma gooide de defibrillator het supportersvak in naar de hulpverleners. Het voorval gebeurde zo’n 10 minuten voor tijd, waarna de wedstrijd ruim een half uur stillag. De spelers gingen zelfs even terug naar de kleedkamers, zodat de hulpverleners hun werk konden doen op de tribune. De supporter werd met succes gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. In het restant scoorde FC Barcelona nog twee keer: 0-4.

„We hebben het over een mensenleven en elk mensenleven gaat boven een voetbalwedstrijd”, zei Barcelona-trainer Xavi. „Als de reanimatie succesvol verliep, zouden we de wedstrijd hervatten. Dat is wat er gelukkig gebeurde.”