Minister Volksgezondheid eert voetballer ’Daniel’ Rashford

De Britse premier Boris Johnson heeft gehoor gegeven aan de oproep van Marcus Rashford om etensbonnen voor de kinderen van arme gezinnen langer beschikbaar te stellen. Ⓒ REUTERS

De Britse Gezondheidsminister Matt Hancock heeft fraaie woorden gesproken over de voetballer Marcus Rashford, wegens zijn geslaagde initiatief kinderen uit arme gezinnen in de zomervakantie dagelijks van warme maaltijden te voorzien. „Je bent een voorbeeld voor ons land”, zo liet de bewindsman in het openbaar weten.