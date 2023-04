Van Nistelrooy met gelukspet tegen Ajax

Van Nistelrooy heeft de beschikking over een vrijwel fitte groep. ,,Ik zie dat we goed trainen, hard trainen. De jongens zijn fit. Iedereen is aan boord behalve Armando Obispo en Mauro Junior.” Bij tegenstander Ajax ontbreekt Edson Alvarez vanwege een schorsing die de Mexicaan opliep door tegen FC Emmen zijn tiende gele kaart van dit Eredivisieseizoen te pakken. ,,Dat is wel een heel goede speler. Achterin maar ook op het middenveld. Ook qua mentaliteit en karakter is hij top. Maar Ajax heeft meerdere goede spelers.”

Van Nistelrooy heeft uitmuntende statistieken als PSV’er in duels met Ajax. Als speler verloor de spits in zes ontmoetingen met de Amsterdammers geen enkele keer (vijf zeges en één gelijkspel) en als trainer won hij dit seizoen beide eerder afgewerkte toppers tegen Ajax. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd het 5-3 door onder meer drie goals van Guus Til. In Eredivisieverband won PSV eerder dit seizoen met 2-1 in Amsterdam door goals van Luuk de Jong en Erick Gutierrez.

Geen clipjes

Zijn mooie conduitestaat is voor Van Nistelrooy geen thema in de aanloop naar de topper tegen Ajax. Statistieken zeggen hem niet veel. ,,Het doet er niet toe. Dat heeft totaal geen invloed. Hier elke dag bezig zijn. Focus op de wedstrijd. Dat gaat het verschil maken. Ik leef echt niet in het verleden. Dat doet me niks. Ik ben volop bezig om zondag het beste PSV te laten zien wat mogelijk is. Dat doe je in het hier en nu. Dan laat ik geen clipjes zien van mezelf.”

Met het ontbreken van Alvarez levert Ajax in ook kopkracht en dat is op papier een sterk punt van PSV met grote en kopsterke spelers als Luuk de Jong, Guus Til en Jarrad Branthwaite. ,,Wij kijken waar wij mogelijkheden zien voor ons ten opzichte van de de tegenstander. Dat doe je altijd. Dat zou je ook doen als Alvarez er wel bij is.”

Het is de eerste topper in de Eredivisie sinds de aangescherpte richtlijnen voor wat betreft het gooien van vuurwerk en bekers drank. Die werden ingesteld, nadat het helemaal mis was gegaan bij Feyenoord-Ajax in de halve finale van de KNVB-beker. Bij die wedstrijd werd Ajacied Davy Klaassen geraakt door een voorwerp uit het publiek. Op basis van de nieuwe richtlijnen werd vorige week de beladen Brabantse derby NAC-Willem II al definitief gestaakt en vanuit PSV-perspectief is de wedstrijd tegen Ajax het meest beladen duel van het seizoen.

"Voetbal moet een volksfeest zijn"

Van Nistelrooy hoopt dat de PSV-aanhang zijn gezonde verstand gebruikt en zich onthoudt van kwetsende spreekkoren en het gooien van vuurwerk, bekers drank en andere spullen op het veld. ,,Ik denk dat duidelijk is hoe ik voetbal beleef. Dat moet de norm zijn hoe we met elkaar het mooiste spel voetbal willen beleven. Dat moet een volksfeest zijn. Heel Nederland kijkt er naar uit en heel Eindhoven leeft er naar toe. Dan is het belangrijk, dat je je club op de juiste manier steunt. We willen niet dat we weer snel naar binnen moeten.”