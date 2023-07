Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Willem II onder hoogspanning

Algemeen directeur Martin van Geel bevindt zich in een lastige situatie met Willem II. Ⓒ FOTO’S ANP/HH & PRO SHOTS

Martin van Geel, voormalig technisch directeur van onder meer AZ, Ajax en Feyenoord, keerde in de zomer van 2019 als algemeen directeur terug bij zijn oude liefde Willem II. De verwachting was dat hij er, samen met technisch directeur Joris Mathijsen, voor kon zorgen dat de Tilburgse club zou uitgroeien tot een stabiele subtopper in de Eredivisie. Vier jaar later heeft Willem II weliswaar het stadion in eigendom, maar is Mathijsen vertrokken, gaat de club een tweede seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tegemoet en is de sfeer onder de fans explosief.