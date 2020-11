Caster Semenya naar Europese hof om ’mensonterende regel’ te schrappen

Caster Semanya heeft van nature een hoog testosterongehalte. Ⓒ HH/ANP

Caster Semenya, de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter uit Zuid-Afrika, stapt naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om de omstreden testosteronregel in de atletiek aan te vechten. Het is haar volgende juridische stap om de in haar ogen ’mensonterende regel’ ongedaan te krijgen.