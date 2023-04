Manchester City wacht dankzij Mahrez al op United in finale FA Cup

Mahrez opende de score vlak voor rust uit een penalty. Na ruim een uur verdubbelde hij de voorsprong door af te ronden na een dribbel vanaf de middenlijn. Niet veel later maakte de 32-jarige Algerijn zijn derde van de avond. Hij schoot raak met links na te zijn bediend door Jack Grealish.

Erling Haaland had een basisplaats, maar de trefzekere Noor kwam ditmaal niet tot scoren. Kort nadat de eindstand was bepaald, werd Haaland naar de kant gehaald. City trad niet in de sterkste formatie aan op Wembley, waar veel lege plekken zichtbaar waren. Zo kwam onder anderen Kevin De Bruyne niet in actie. Nathan Aké ontbrak bij City wegens een hamstringblessure.

Opponent zondag bekend

City neemt het in de finale van het prestigieuze bekertoernooi op tegen stadgenoot Manchester United of Brighton & Hove Albion. Die clubs treffen elkaar zondag. City maakt dit seizoen nog kans op drie prijzen. De ploeg van Guardiola is helemaal terug in de titelrace en plaatste zich ten koste van Bayern München voor de halve eindstrijd van de Champions League, waarin Real Madrid de tegenstander is.

In 2019 stond City voor het laatst in de finale van de FA Cup. Toen werd Watford met 6-0 kansloos gelaten.