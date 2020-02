’Juventus heeft interesse in Myron Boadu en Donyell Malen’

Juventus is de recordkampioen in Italië en staan ook dit jaar bovenaan de ranglijst van de Serie A. De Oude Dame heeft in het verleden maar liefst 35 landstitels veroverd, dat zijn er 17 meer dan de twee clubs uit Milaan: Inter en AC Milan.

Juve lijkt in Italië soms onstuitbaar, maar toch kampt de ploeg van Maurizio Sarri met enkele problemen, zo vindt Tuttosport. Vooral de gemiddelde leeftijd kan op korte termijn een rol spelen in een eventueel verval van Juventus. De selectie zou te oud zijn en om die reden richtte Juventus afgelopen zomer het vizier op jonge talenten die de ploeg beter maken. Te beginnen met hetgeen wat men in Italië het hoogst in het vaandel heeft staan: de verdediging. Dus werden Matthijs de Ligt (20) en Merih Demiral (21) naar Turijn gehaald.

Nu werpt Juventus zijn blik op de voorhoede. De aanvalsleiders van Juve zijn Cristiano Ronaldo, net 35 geworden, en Gonzalo Higuaín (32). Zij worden onder meer vergezeld door Paulo Dybala (26). Er moet een nieuwe frisse wind gaan waaien door het Allianz Stadium en deze is vooral afkomstig uit Nederland. „Juventus heeft een oogje op Myron Boadu (19) en Donyell Malen (21)”, schrijf Tuttosport.

Boadu is dit jaar definitief doorgebroken bij AZ en past met zijn 19 jaar in het nieuwe plaatje van Fabio Paratici, technisch directeur van de Italiaanse topclub. Ook Malen beleefde voor zijn knieblessure een sterk seizoen met PSV. Naast deze twee namen wordt Ryan Gravenberch (17) van Ajax ook genoemd als eventuele versterking.