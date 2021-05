’Geef Hakim Ziyech de tijd bij Chelsea’

Boudewijn Zenden sluit niet uit dat Hakim Ziyech in zijn tweede seizoen bij Chelsea ineens zijn oude topvorm etaleert. Ⓒ BSR Agency/ANP/HH

LONDEN - De statistieken van Hakim Ziyech (28) bij Chelsea – vijf treffers en vier assists in 34 wedstrijden – steken schril af bij de 49 doelpunten en 81 assists die hij in 165 duels in Ajax-dienst produceerde. „Maar geef die jongen even de tijd”, zegt voormalig Chelsea-speler én assistent-trainer van The Blues Boudewijn Zenden (44), die zich verheugt op de halve finale van de Champions League tussen zijn oude club en Real Madrid.