Extra prijzen voor Abbingh en Polman

In de ranking hield ze Ryu Eun-hee achter zich. De Zuid-Koreaanse kwam uit op 69 doelpunten. De Sloveense Tjasa Stanko eindigde op de schutterslijst als derde met 62 treffers. Estavana Polman, die in de finale tegen Spanje negen keer raak gooide, werd vijfde in de ranking met 58 doelpunten.

Abbingh scoorde tegen Spanje zeven keer. De opbouwspeelster van Oranje noteerde op het WK twee keer 11 treffers in een wedstrijd.

Estavana Polman

Estavana Polman heeft vanwege prestaties de titel van meest waardevolle speelster gewonnen een daarmee ook een plekje in het All-Star Team verworven. De Arnhemse wordt vergezeld door Camilla Herren (Noorwegen), Alexandrina Cabral Barbosa (Spanje), Anna Vyakhireva (Rusland), Jovanka Radicevic (Montenegro) en Linn Blohm (Zweden.)

Eerste goud ooit

De Nederlandse handbalsters veroverde zondag voor het eerst de wereldtitel. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade greep het begeerde goud door in een zinderende finale van het WK in het Japanse Kumamoto Spanje te verslaan. Het verschil was één doelpunt: 30-29. Topschutter Lois Abbingh verzilverde in de slotseconde een strafworp.

Het behalen van de wereldtitel betekent dat Oranje zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het was de tweede WK-finale voor het vrouwenteam. In 2015 verloor de ploeg in de finale van Noorwegen. Destijds voelde het zilver als een prachtige beloning voor de opmars naar de wereldtop. In Japan was het goud de ultieme bekroning.