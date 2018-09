Sinkgraven na rentree: 'Ik heb het voetbal echt gemist'

"Het was lekker om weer op het veld te staan, maar wel balen van de uitslag. Persoonlijk is het natuurlijk wel lekker dat ik weer gespeeld heb." De jeugdige Ajacieden moesten tegen Telstar genoegen nemen met 1-1.

Vijfenhalve maand geleden liep Sinkgraven in het Europese treffen tegen Schalke 04 een knieblessure op en miste hierdoor ook de verloren finale van de Europa League tegen Manchester United.

Met zijn rentree komt er voor Sinkgraven een einde aan lange periode zonder voetbal. "Dat was akelig. Je denkt de hele tijd dat je weer kan. Dan ga je trainen en lukt het toch niet, dat is echt frustrerend, zo kan ik het wel noemen. Dan krijg je weer een klap in je gezicht. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat ik nu weer minuten heb kunnen maken. Ik heb dat echt wel gemist."