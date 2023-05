Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de spotlights: ex-voetbalprof stapt in voedingssupplementen Derk Boerrigter: ’Zwangere vrouw levert ook een topprestatie’

Door Wilber Hack

Derk Boerrigter Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGENS

Niet voor elke speler of trainer is een lang leven in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en -trainers. Vandaag: Derk Boerrigter, voormalig speler van onder meer PEC Zwolle, RKC Waalwijk, Ajax en Celtic.