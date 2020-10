’Donny van de Beek heeft nog tijd nodig bij Manchester United’

„Spelers die in een nieuw team komen, in een andere competitie, hebben altijd wat tijd nodig om zich aan te passen. Hij gaat dit seizoen echter nog heel veel in actie komen.”

Van de Beek (23) stapte afgelopen zomer van Ajax naar de Engelse grootmacht voor een bedrag van 39 miljoen euro, dat door bonussen nog kan oplopen tot 44 miljoen. Hij wacht echter zowel in de Premier League als in de Champions League nog op zijn eerste basisplaats. De international fungeerde vijf keer als invaller. In de niet zo belangrijke League Cup had Van de Beek al wel twee keer een basisplaats.

„Als hij speelde, deed hij het erg goed”, betoogde Solskjaer. „Het zegt veel over de kwaliteit in onze selectie dat we hem niet in elke wedstrijd hoeven in te zetten. Maar hij gaat voor de club belangrijk worden, maak je daar maar geen zorgen over.”

ManUnited begon de groepsfase met een verrassende overwinning in Frankrijk tegen Paris Saint-Germain (1-2), de finalist van vorig seizoen.