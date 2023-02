Leclerc onder de indruk: ’Red Bull lijkt me heel sterk’

Over zijn eigen team zei hij dat er nog veel werk te doen is. „Maar ik heb het gevoel dat het de goede kant op gaat”, vervolgde Leclerc. Hij zei in de winterstop hard te hebben getraind om topfit aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. De eerste race is volgend weekeinde in Bahrein.

Problemen

Volgens Leclerc zijn de kansen voor zijn team ten opzichte van het afgelopen jaar wel gestegen. „Onze nieuwe auto is heel anders dan die van vorig jaar. We moeten de strijd met Red Bull daardoor beter aan kunnen. Ik heb de afgelopen dagen veel dingen uitgeprobeerd. Volgens mij begrijp ik steeds beter wat de beste aanpak is voor deze auto. Vermoedelijk zijn we op de rechte stukken sneller geworden, in de bochten hebben we misschien nog wat problemen.”

Verstappen kwam op de laatste testdag in Bahrein niet meer in actie.