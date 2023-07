LIVE Tour: Eenkhoorn voegt zich bij drie ontsnapten

Volg hier etappe 18 op de voet via ons Live Widget

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die zelf als vijfde eindigde in de Tour van 1998 en zelf twee etappes won (1996 en 2002) zijn licht schijnen over etappe 18 (van Moûtiers naar Bourg-en-Bress over 184,9 kilometer)

De 18e etappe van de Tour, tussen Moûtiers en Bourg-en-Bresse, is een vlak tot glooiend avontuur van dus 184,9 kilometer. Maar deze ’klimmetjes’stellem relatief weinig voor, waardoor er grote kansen zijn voor de snelle mannen, oftewel een massasprint.

,,In principe wordt het een sprint”, stelt Boogerd. ,,Dan gaan we toch weer Jasper Philipsen zien (de Belgische spurter won al 4x deze Tour) en wellicht ook weer Dylan Groenewegen bij de kanshebbers. Het is toch weer een kans op een Nederlandse zege deze Tour de France.”

Boogerd vervolgt: ,,Het moet toch eens gebeuren voor hem. Dit soort ritten zijn natuurlijk ook wel voor hem gemaakt. Volgens mij is hij steeds beter gaan rijden en heeft hij de bergen goed kunnen verteren. Ik zeg Dylan Groenewegen.”

