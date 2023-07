Uitslag en standen: Eenkhoorn bezorgt Nederland net geen tweede ritzege

Pascal Eenkhoorn is er net niet in geslaagd de achttiende etappe van de Tour de France te winnen. De Nederlander van Lotto Dstny sprintte met zijn drie medevluchters in Bourg-en-Bresse voor de winst, net voor het aanstormende peloton. De Deen Kasper Asgreen van Soudal Quick-Step bleek net te snel en bezorgde zijn ploeg de eerste ritzege in deze Tour.

Asgreen leidt de vluchters. Ⓒ ANP/HH