Transfers en geruchten: Liverpool rondt komst van spits Darwin Núñez af

DINSDAG 14 JUNI

Liverpool rondt komst van spits Darwin Núñez af

20.19 uur: Liverpool heeft de komst van spits Darwin Núñez afgerond. De Engelse club betaalt 75 miljoen euro aan Benfica voor de 22-jarige Uruguayaanse international. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot maximaal 100 miljoen.

Benfica meldde in de nacht van zondag op maandag al dat de clubs een akkoord hadden bereikt. Liverpool speelt met de komst van Núñez in op het mogelijke vertrek van Sadio Mané. De Senegalese aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München.

Núñez, die met rugnummer 27 gaat spelen, is na Luis Suárez en Sebastián Coates de derde Uruguayaan bij Liverpool. Hij ondertekent een langjarig contract op Anfield, naar verluidt voor zes jaar. „Ik heb tegen Liverpool gespeeld en veel wedstrijden van ze gezien in de Champions League. Liverpool heeft een paar fantastische spelers, ik denk dat mijn manier van spelen past bij deze club”, aldus de spits.

Núñez werd afgelopen seizoen de topscorer van de Portugese competitie met 26 doelpunten in 28 wedstrijden. Hij was ook zes keer trefzeker voor Benfica in de Champions League. Zo maakte de Uruguayaan in de achtste finales tegen Ajax het beslissende doelpunt in de return in Amsterdam (0-1) en hij scoorde twee keer in de kwartfinales tegen Liverpool. Benfica werd desondanks uitgeschakeld door de ’Reds’.

Belg Kompany coach van uit Premier League gedegradeerd Burnley

Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Burnley. De uit de Premier League gedegradeerde club meldt de komst van de 36-jarige Belg dinsdag op Twitter.

Kompany, die als international met België als derde eindigde op het WK van 2018, komt over van Anderlecht. Met de club uit Brussel eindigde hij als trainer als derde en verloor hij de bekerfinale. Felice Mazzù van Union volgt Kompany op bij Anderlecht.

„Burnley is een Engelse club met veel historie en het is een eer om benoemd te worden tot manager van het eerste elftal”, aldus Kompany. „Ik heb zin in de uitdaging die voor me ligt.”

Oranje-international Wout Weghorst staat onder contract bij Burnley, dat vorige week bekendmaakte dat de aflopende verbintenis van verdediger Erik Pieters niet wordt verlengd.

Kompany voetbalde tussen 2008 en 2019 voor Manchester City, de club waarmee hij vier keer kampioen werd en twee keer de FA Cup won.

Cioffi vervangt Tudor als trainer van Hellas Verona

13:06 uur Gabriele Cioffi is de nieuwe trainer van Hellas Verona. De 46-jarige Italiaan neemt de plek in van Igor Tudor. Onder leiding van de Kroatische oud-international eindigde Hellas Verona afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. Na een evaluatie besloten de clubleiding en Tudor onlangs „in gezamenlijk overleg” uit elkaar te gaan.

Cioffi, oud-coach van Udinese, ondertekent een contract voor twee seizoenen bij Hellas Verona. Eerder werkte Cioffi als assistent van oud-international Gianfranco Zola.

Tomasson aan de slag als trainer van Blackburn Rovers

09.41 uur: Jon Dahl Tomasson is de nieuwe trainer van Blackburn Rovers. De oud-spits van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord neemt de Nederlander Remy Reynierse mee als zijn assistent.

Afgelopen seizoen eindigde Blackburn als achtste in de Championship en liep het de play-offs voor promotie mis. Tomasson zal moeten zorgen dat de komende jaren de Premier League-winnaar van 1995 daar wel weer voor in aanmerking komt. „Blackburn Rovers is een club met veel traditie en ook veel ambitie. Het is een flinke uitdaging, maar ik kijk er enorm naar uit.”

De Deen tekende bij Blackburn een contract voor drie seizoenen. Eerder was hij eindverantwoordelijke bij Excelsior, Roda JC en Malmö FF. Verder was hij assistent bij Vitesse en Denemarken.