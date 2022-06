Transfers en geruchten: Liverpool shopt bij Aberdeen, ’Witsel naar Atlético’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Zondag 19 juni

Liverpool neemt Calvin Ramsay over van Aberdeen

12.55 uur: Liverpool heeft de derde aankoop voor het nieuwe voetbalseizoen binnen. Na spits Darwin Núñez en middenvelder Fábio Carvalho komt nu ook de Schotse rechterverdediger Calvin Ramsay de selectie van trainer Jürgen Klopp versterken.

De 18-jarige Ramsay, die overkomt van Aberdeen, werd verkozen tot grootste talent van de voorbije Schotse competitie. Bij Liverpool ondertekent de Schotse jeugdinternational een meerjarig contract.

„Liverpool is niet alleen een hele grote club, ze geven ook jonge spelers een kans in het eerste elftal. Dat is een van de redenen waarom ik voor Liverpool heb gekozen”, zegt Ramsay.

Go Ahead huurt Spaanse verdediger van Celta de Vigo

10.06 uur: Go Ahead Eagles heeft de selectie voor komend voetbalseizoen versterkt met José Fontán. De club uit Deventer huurt de 22-jarige Spaanse centrale verdediger van Celta de Vigo.

Fontán speelde afgelopen seizoen mee in negen competitiewedstrijden van Celta de Vigo, dat als elfde eindigde in La Liga. In drie van die duels was hij basisspeler. „Ik ben een centrale verdediger die graag veel aan de bal komt. Celta de Vigo is een club waar al vanaf de jeugdopleiding heel erg op positiespel en balbezit wordt gehamerd”, zegt Fontán.

„Vooral in balbezit, maar zeker ook verdedigend, is hij sterk”, aldus Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles. „Het is een ambitieuze speler die graag in competitieverband meer minuten wil maken om een volgende stap te zetten in zijn carrière.”

Go Ahead Eagles, waar René Hake de nieuwe hoofdtrainer is, begint de Eredivisie zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen AZ.

’Axel Witsel is onderweg naar Atlético Madrid’

07.32 uur: Axel Witsel is op weg naar Atlético Madrid. Dat meldt de Waalse openbare omroep RTBF. Het contract van de Belg bij Borussia Dortmund loopt af. In Madrid zou hij alleen nog de medische keuring moeten doorstaan, waarna een contract van één seizoen met een optie voor een extra seizoen zou klaarliggen.

Witsel werd de laatste tijd met verschillende clubs in verband gebracht, waarvan Olympique Marseille de meest concrete optie leek. Nu zou Atletico Madrid dus de nieuwe thuishaven van de Rode Duivel gaan worden. Witsel zou intussen ook al een „constructief gesprek” gehad hebben met Atlético-trainer Diego Simeone, schrijft RTBF.

Witsel was ook al actief bij het Chinese Tianjin, Zenit Sint-Petersburg en Benfica. Zijn carrière begon hij bij Standard Luik, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep.

Zaterdag 18 juni

Nketiah verlengt contract en krijgt nummer 14 bij Arsenal

15:33 uur De jonge aanvaller Eddie Nketiah draagt komend seizoen bij Arsenal het shirt met nummer 14. Dat maakte de Londense club bekend nadat de 23-jarige voetballer uit de eigen opleiding zijn contract voor meerdere jaren had verlengd. Het shirt met nummer 14 heeft bij Arsenal speciale betekenis omdat clubicoon Thierry Henry het jaren droeg. Ook Theo Walcott en Pierre-Emerick Aubameyang speelden met het nummer op de rug.

De 23-jarige Nketiah heeft inmiddels 92 optredens in de hoofdmacht achter zijn naam waarin hij 23 keer scoorde. Afgelopen seizoen brak hij definitief door mede dankzij vijf doelpunten in zijn laatste acht duels in de Premier League. „Ik ben blij dat Eddie blijft, hij vertegenwoordigt de waarden waarvoor deze club staat”, sprak manager Mikel Arteta. Nketiah is opgeschoven in de hiërarchie bij de Londense club na het vertrek van ervaren aanvallers als Aubameyang en Alexandre Lacazette. Hij is topscorer van Jong Engeland met zestien doelpunten in zeventien wedstrijden.

AZ maakt transfer Lahdo wereldkundig

De Telegraaf berichtte vrijdag al dat Mayckel Lahdo zijn transfer van Hammarby IF naar AZ had afgerond, en de Alkmaarse club maakt het nieuws nu zelf ook wereldkundig. De aanvaller tekent tot 2027 en sluit bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen direct aan bij de selectie van AZ.

’Liverpool akkoord met 35 miljoen pond voor Sadio Mané’

10.49 uur: Liverpool heeft ingestemd met de verkoop van Sadio Mané, meldt de BBC. De verliezen Champions League-finalist van afgelopen seizoen zou ruim 35 miljoen Britse pond (€ 41 miljoen euro, red.) ontvangen van Bayern München, de nieuwe club van de 30-jarige Senegalees.

’Mertens en Alderweireld op radar FC Antwerp’

10.11 uur: Mark van Bommel en Marc Overmars gaan bijschakelen als het gaat om de zomerse transfers bij Antwerp FC, zo lijkt het. De beide Nederlanders zouden hun oog hebben laten vallen op Dries Mertens (Napoli) en Toby Alderweireld (Al-Duhail). De beide Belgen, in Nederland vooral bekend van hun tijd bij respectievelijk PSV en Ajax, staan volgens Het Laatste Nieuws nadrukkelijk op de lijst van de ambitieuze Belgische club. Het prijskaartje, dat voor beide spelers naar verluidt fors is, zou geen beletsel vormen.

’De Graafschap maakt werk van Rio Hillen’

09.55 uur: De Graafschap maakt werk van de komst van Rio Hillen, zo meldt De Gelderlander. De 19-jarige verdediger van Jong Ajax, die eerder speelde in de jeugdopleiding van AZ, moet de Doetinchemmers transfervrij komen versterken. Hillen speelde afgelopen seizoen 25 duels in de Keuken Kampioen Divisie.

Vrijdag 17 juni

Juventus-verdediger Demiral definitief naar Atalanta Bergamo

22:15 uur Atalanta Bergamo neemt Merih Demiral definitief over van Juventus. De Turkse verdediger was al gehuurd, maar vertrekt nu echt naar de club waar de Nederlanders Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon onder contract staan.

De 24-jarige Demiral kwam afgelopen seizoen 42 keer in actie voor Atalanta. Hij scoorde een keer in de Serie A tegen Napoli en was in de Champions League ook een keer trefzeker, tegen Manchester United. Na afloop van de gewonnen return in de achtste finale van de Champions League tegen Bayer Leverkusen (0-1) werd hij door de Europese voetbalbond UEFA uitgeroepen tot speler van de week.

Door het vertrek van Demiral heeft de Nederlander Matthijs de Ligt bij Juventus een concurrent minder in de verdediging. Onlangs zag hij ook al Giorgio Chiellini vertrekken bij de club, waar de Italiaan zeventien jaar speelde. Vleugelverdediger Mattia De Sciglio tekende donderdag bij ’De Oude Dame’ bij tot medio 2025.

Leeds United neemt middenvelder Roca over van Bayern München

20:26 uur Marc Roca verruilt Bayern München voor Leeds United. Met de overgang van de Spaanse middenvelder is naar verluidt een bedrag van 11,6 miljoen euro gemoeid. Roca tekende voor vier jaar bij de club uit de Premier League.

„Iedereen heeft me gezegd dat de Premier League de beste competitie van de wereld is en de geschiedenis van Leeds United is geweldig”, zei Roca. „Ik hoop dat ik er mooie dingen kan doen.”

Bayern nam de Spanjaard twee jaar geleden over van Espanyol. Hij kwam in twee seizoenen in slechts 24 wedstrijden in actie voor de Duitse landskampioen, waar Ryan Gravenberch een contract voor vijf jaar heeft ondertekend.

Aanvaller Gladon ook komende twee seizoenen bij Fortuna Sittard

19:07 uur Paul Gladon speelt ook de komende twee seizoenen voor Fortuna Sittard. De aanvaller sloot afgelopen februari aan bij de ploeg van hoofdtrainer Sjors Ultee, nadat hij een contract tot het einde van het seizoen tekende.

Gladon kwam tot elf wedstrijden in het shirt van Fortuna Sittard. Hierin had de 30-jarige Hoofddorper met drie treffers en twee assists een belangrijke bijdrage in de handhaving in de Eredivisie. Eerder kwam de spits uit voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Willem II en FC Emmen.

Het aanblijven van Gladon betekent een extra optie in de aanval. „Paul heeft in een korte periode bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor Fortuna Sittard”, zegt technisch manager Sjoerd Ars. „Dat we graag met hem verder willen heeft hij zelf afgedwongen door altijd 100 procent te geven, zowel op de trainingen als tijdens wedstrijden.”

„Ik ben blij dat ik hier een half jaar later opnieuw sta, want wij hebben het enorm naar onze zin in Limburg”, zei Gladon. „Ik voel me ook enorm gewaardeerd door de fans.”

Harald Wapenaar terug bij Utrecht als keeperstrainer

19:15 uur Harald Wapenaar keert na 23 jaar terug bij FC Utrecht. De oud-doelman van de Utrechters gaat aan de slag als keeperstrainer bij de club uit de Domstad. De afgelopen seizoenen was de Vlaardinger in die functie actief bij Willem II, maar daar vertrok hij, omdat hij botste met de toenmalige hoofdtrainer Fred Grim. Wapenaar verdedigde in 166 wedstrijden het doel van FC Utrecht, won de KNVB-beker met de Utrechters en was met de club actief in de UEFA Cup. De 52-jarige Wapenaar, die bij FC Utrecht Stefan Postma opvolgt, was eerder als keeperstrainer werkzaam bij FC Volendam en Lierse SK.

Met de terugkeer van Wapenaar op het oude nest krijgt de staf van de nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser steeds meer vorm. Eerder werd al duidelijk dat Aleksandar Rankovic meekomt als assistent van Fraser. Beiden werkten eerder samen bij Vitesse en Sparta Rotterdam. Bij die laatste club moest Rankovic in de slotfase van het afgelopen seizoen het veld ruimen, waarna Fraser zich met hem solidair verklaarde en opstapte.

Aanvankelijk zou Rick Kruys als assistent deel uitmaken van de staf van Fraser, maar de 37-jarige Utrechter heeft ervoor gekozen om op eigen benen te gaan staan bij VVV-Venlo. Inmiddels is ook duidelijk dat Michael Silberbauer niet terugkeert als assistent. De Deen gaat weer aan de slag bij zijn eigenlijke werkgever FC Midtjylland.

Tottenham Hotspur neemt middenvelder Bissouma over van Brighton

18.00 uur: Tottenham Hotspur neemt middenvelder Yves Bissouma over van Brighton & Hove Albion. De 25-jarige international van Mali heeft een contract getekend voor vier seizoenen en kostte volgens Engelse media zo’n 25 miljoen pond exclusief bonussen, omgerekend ongeveer 29 miljoen euro.

Voor het als negende geëindigde Brighton, waar ook verdediger Joël Veltman speelt, kwam Bissouma afgelopen seizoen tot 26 competitiewedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Voor zijn overstap naar de Premier League in 2018 speelde Bissouma in Frankrijk voor Lille.

Tottenham versterkte zich met het oog op volgend seizoen eerder al met de Kroatische aanvaller Ivan Perisic en doelman Fraser Forster.

FC Groningen haalt met Van Gelderen weer speler van Ajax

17.31 uur: FC Groningen neemt verdediger Liam van Gelderen over van Ajax. In Amsterdam had de 21-jarige rechtsback nog een contract voor één seizoen. De nummer 12 van de Eredivisie van afgelopen seizoen haalde eerder ook al Nordin Musampa van de Amsterdammers als versterking voor de komende competitie.

Net als Musampa speelde Van Gelderen vooral wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax. De uit de jeugdopleiding van Ajax afkomstige Van Gelderen maakte in april zijn debuut in het eerste elftal, tegen NEC.

„Het is geen geheim dat spelers die opgeleid zijn bij Ajax, bij ons succesvol kunnen zijn”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Wij hebben de verwachting dat Liam een grote kans maakt om zich goed te kunnen laten zien in de Euroborg en hier te slagen. Hij is een atletische jongen die snel is, een behoorlijke lengte heeft en ook aardig kan koppen.”

FC Groningen nam de afgelopen jaren met onder anderen Kaj Sierhuis, Deyovaisio Zeefuik en Azor Matusiwa al vaker spelers over van de Amsterdammers.

Ajax verkoopt Kotarski aan Kroatische club

14.19 uur: Ajax heeft Dominik Kotarski verkocht aan het Kroatische HNK Gorica. De doelman was het voorbije seizoen ook verhuurd en speelde 28 duels in het eerste.

Kotarski zat bij Ajax wel regelmatig bij de selectie, maar maakte nooit minuten in de hoofdmacht. Kotarski stond wel vaak onder de lat bij Jong Ajax. In totaal kwam hij tot zestig optredens voor de beloftenploeg.

Kotaski kwam in in 2018 over van Dinamo Zagreb. Het contract van de doelman liep nog een jaar door in Amsterdam.

Arsenal neemt middenvelder Vieira over van FC Porto

13.44 uur: Arsenal neemt Fabio Vieira over van FC Porto. De Londenaren betalen 35 miljoen euro voor de 22-jarige Portugese middenvelder, die vorig jaar bij het Europees Kampioenschap onder 21 werd uitgeroepen tot beste speler. Portugal verloor de finale met 1-0 van Duitsland, dat in de halve finales Jong Oranje uitschakelde.

Fabio Vieira. Ⓒ ANP/HH

Vieira ondertekent bij Arsenal een contract voor vijf seizoenen. Bij Porto had hij met zeven doelpunten en zestien assists een belangrijk aandeel in het behalen van de landstitel en de beker.

Arsenal versterkte zich eerder met de jonge Braziliaanse aanvaller Marquinhos en de Amerikaanse doelman Matt Turner. Trainer Mikel Arteta hoopt ook de Belgische middenvelder Youri Tielemans van Leicester City te contracteren.

’l’OM heeft geen plek voor Strootman

09.57 uur: Kevin Strootman komt niet voor in de plannen van Olympique Marseille, zo meldt l’Equipe. De oud-PSV’er (32) werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Cagliari en hoeft zich komend seizoen dus ook niet te melden in het Stade Velodrome.

’Arsenal geïnteresseerd in Gabriel Jesus’

23.29 uur: Arsenal zou zaken willen doen met Manchester City voor de diensten van Gabriel Jesus. De aanvaller zou door het aantrekken van onder anderen Erling Haaland mogelijk minder aan spelen toekomen, en daardoor wel oren hebben naar een vertrek. Sky Sports meldt dat de Braziliaan van City niet weg hoeft, maar dat The Citizens wel bereid zijn mee te denken. Jesus zou zo’n 50 miljoen Britse Pond moeten kosten.

Egyptische voetbalbond zoekt alweer nieuwe bondscoach

22.23 uur: De Egyptische voetbalbond gaat na twee maanden alweer op zoek naar een nieuwe bondscoach. De in april aangestelde Ehab Galal is ontslagen, zo maakte de bond donderdag bekend.

Galal volgde in april de Portugees Carlos Queiroz op, die zich met Egypte niet had kunnen kwalificeren voor het WK van eind dit jaar in Qatar. In een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup van volgend jaar verloren de Egyptenaren, zonder sterspeler Mo Salah, vorige week met 2-0 van Ethiopië. De bond wil weer een buitenlandse coach aanstellen.

’Kluivert kan van club wisselen in Ligue 1’

22.20 uur: Justin Kluivert zien we waarschijnlijk niet terug bij OGC Nice, maar mogelijk blijft hij wel actief in de Ligue 1. Zo zou Olympique Marseille zijn geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller, en zit ook AS Monaco op het vinketouw. Il Romanista meldt dat Nice de optie had Kluivert voor ruim 14 miljoen over te nemen, maar deze optie niet heeft gelicht. Zijn eigenlijke werkgever, AS Roma, wil evenwel toch van de Nederlander af.

Kenneth Paal onderweg naar ’QPR’

21.58 uur: Kenneth Paal is in Londen voor onderhandlingen over een contract bij Queens Park Rangers. De 24-jarige verdediger is transfervrij vertrokken bij PEC Zwolle, waar hij in 2018 terecht kwam na de opleiding van PSV te hebben doorlopen. QPR komt uit in het Championship, en ziet in de 24-jarige Nederlander dus mogelijk een versterking voor komend seizoen.

Voetbalclub Lille neemt afscheid van coach Gourvennec

21.17 uur: De Franse voetbalclub Lille heeft aangekondigd de samenwerking met coach Jocelyn Gourvennec te stoppen. Dat meldt de Franse ploeg op de clubwebsite. Gourvennec was één seizoen in dienst bij Lille, dat dit seizoen op de tiende plek in de Ligue 1 eindigde.

Gourvennec verving afgelopen zomer Christophe Galtier en won in augustus vorig jaar de Champions Trophy - de Franse supercup - met Lille door Paris Saint-Germain te verslaan (1-0). Hij leidde Lille tevens naar de knock-outfase van de Champions League, waarin de Noord-Fransen werden uitgeschakeld door Chelsea.

„Lille wil Jocelyn Gourvennec bedanken voor zijn werk, inzet en professionaliteit gedurende het seizoen 2021-2022”, schrijft de club op de website.

Ferdy Druijf langer bij Rapid Wien

19.15 uur: Het avontuur van Ferdy Druijf bij Rapid Wien krijgt een vervolg. De spits, die in januari door de Oostenrijkers werd gehuurd met een optie tot koop, wordt definitief vastgelegd door Rapid. Dat levert AZ een transfersom van 2 miljoen euro op. Druijfs zaakwaarnemer Dick van Burik reist naar Wenen om de laatste details van de deal in orde te maken. Uitgeester Druijf is zelf opgeleid door AZ en heeft veertig duels in de hoofdmacht afgewerkt, waarin hij zesmaal scoorde. Eerder werd hij ook verhuurd aan NEC en KV Mechelen.

DONDERDAG 16 JUNI

Sparta versterkt zich met keeper Olij

17.41 uur: Doelman Nick Olij speelt volgend seizoen voor Sparta Rotterdam. De 26-jarige keeper komt over van NAC Breda en heeft voor vier seizoenen getekend bij de club uit Rotterdam.

Olij speelde de afgelopen drie jaar voor NAC en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie.

„Ik was toe aan een stap naar de Eredivisie, een kans die Sparta mij biedt”, zegt Olij over zijn overstap. „Sparta is een geweldige club, ik wilde ook graag weer met Maurice Steijn werken. Intensieve onderhandelingen volgden, maar toen we hoorden dat het rond was, heb ik toch even champagne geproost met m’n familie. Ik kan niet wachten om hier te beginnen.”

Olij volgt in Rotterdam de vertrokken Maduka Okoye op. Die verruilde Sparta voor het Engelse Watford.

Sparta eindigde afgelopen seizoen als veertiende en handhaafde zich zo in de Eredivisie.

PSV ziet Maxi Romero terugkeren naar Argentinië

16.51 uur: PSV ziet na Armindo Bruma nog een miljoenenaankoop vertrekken, die nooit aan de verwachtingen heeft kunnen beantwoorden. De Argentijnse spits Maxi Romero heeft toestemming gekregen van de Eindhovenaren om zijn transfer naar het Argentijnse Racing Club af te ronden. De spits werd in 2017 door toen nog technisch directeur Marcel Brands voor 10 miljoen euro aangetrokken, maar zou nooit uit de verf komen in Eindhoven door voortdurend en slepend blessureleed.

In totaliteit is Romero slechts 17 maal in de hoofdmacht van PSV in actie gekomen, waarvan éénmaal als basisspeler. De productie van de bij zijn komst als doelpuntenmachine gepresenteerde Argentijn is beperkt gebleven tot één doelpunt. Dat was wel een winnende goal: de 2-1 tegen FC Emmen in de 94e minuut gedurende het seizoen 2020/2021.

’Schmidt haalt David Neres naar Benfica’

16.35 uur: Voormalig Ajacied David Neres lijkt op weg naar het Portugese Benfica van de nieuwe trainer Roger Schmidt. In januari maakte de Braziliaan nog de overstap naar Shakhtar Donesk, maar door de invasie van Rusland in Oekraíne was hij genoodzaakt om het land en de club te verlaten.

Neres zou volgens Portugese media een contract tot medio 2027 gaan ondertekenen. Of Benfica ook een geldbedrag aan Shakhtar moet overmaken, is niet bekend nog.

FC Emmen neemt Veendorp mee de Eredivisie in

14.20 uur: FC Emmen heeft het aflopende contract van Keziah Veendorp met een jaar verlengd. De 25-jarige verdediger mag mee de Eredivisie in. FC Emmen werd afgelopen seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en keert daarom terug op het hoogste niveau.

Veendorp verhuisde in 2017 van FC Groningen naar FC Emmen. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met de club uit Drenthe voor het eerst naar de Eredivisie. Vorig jaar degradeerde Emmen weer, maar binnen een jaar wist de ploeg van trainer Dick Lukkien een terugkeer af te dwingen.

„Het wordt tot nu toe ieder seizoen leuker in Emmen”, zegt Veendorp, die afgelopen seizoen negentien competitiewedstrijden speelde. „Met twee promoties binnen vier jaar en natuurlijk het kampioenschap hebben we een hoop mooie dingen meegemaakt. Nu gaan we weer samen de Eredivisie in, ik heb er enorm veel zin in.”

Rick Kruys gepresenteerd als trainer VVV-Venlo

11.22 uur: VVV-Venlo heeft Rick Kruys gepresenteerd als nieuwe trainer. De 37-jarige Kruys komt over van FC Utrecht, waar hij aan het einde van het seizoen interim-trainer was en nog een doorlopend contract als assistent-trainer had.

„Dit is voor mij een mooie stap naar een hele mooie club”, aldus Kruys. „Ik ben na de gesprekken met VVV erg enthousiast geworden en ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. De Koel geeft me een nostalgisch gevoel met de bekende trap en het publiek dat dicht op het veld zit, dus ik kan niet wachten om straks in een volle Koel te staan. Er liggen mooie uitdagingen bij VVV en ik hoop dat we het team in de voorbereiding goed neer kunnen zetten en de supporters enthousiast kunnen maken. Ook al zijn de andere teams in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen erg sterk, een club als VVV moet natuurlijk altijd voor de play-offs gaan.”

WOENSDAG 15 JUNI

Adrie Bogers in trainersstaf Twente

17.27 uur: Adrie Bogers (57) wordt komend seizoen assistent-trainer bij FC Twente. Hij gaat samen met Ivar van Dinteren, Jeffrey de Visscher, Sander Boschker en Nick Segers hoofdtrainer Ron Jans ondersteunen.

„De overstap naar FC Twente is voor mij een heel mooie kans”, vertelt Adrie Bogers. „Ik had de ambitie om vanuit mijn rol als assistent-trainer bij een grote club aan de slag te gaan. FC Twente past in dat plaatje. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een succesvol seizoen.”

Jan Streuer: „Met de komst van Adrie Bogers hebben we de technische staf voor het nieuwe seizoen voor de eerste training weer volledig ingevuld. Adrie is een ervaren trainer en we zijn blij dat hij deel uit gaat maken van de staf.”

De Lange van Twente naar Eagles

17.27 uur: Go Ahead Eagles verwelkomt aanstaande zondag Jeffrey de Lange op sportpark De Woldermarck in Terwolde tijdens de eerste training van seizoen 2022/2023. De 24-jarige doelman heeft voor drie jaar getekend. Hij komt ove van FC Twente

DINSDAG 14 JUNI

PSV gaat Bruma verhuren aan Fenerbahçe

23.48 uur: PSV gaat aanvaller Armindo Bruma verhuren aan Fenerbahçe. De Turkse club meldt een akkoord te hebben bereikt met PSV. De 27-jarige Portugees is al naar Istanbul gereisd voor de medische keuring.

Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse competitie, achter Trabzonspor. Bij de club uit Istanbul speelt onder anderen de geboren Arnhemmer Ferdi Kadioglu (ex-NEC).

Bruma kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie voor PSV in de Eredivisie, veelal als invaller. Hij maakte zeven doelpunten en won met PSV de KNVB-beker. De Eindhovenaren namen Bruma in 2019 voor zo’n 12 miljoen euro over van RB Leipzig en legden hem toen voor vijf jaar vast. De aanvaller kon de verwachtingen nooit helemaal waarmaken. Hij speelde het seizoen 2020-2021 op huurbasis in Griekenland bij Olympiakos. Bruma voetbalde eerder al in Turkije bij Galatasaray.

Liverpool rondt komst van spits Darwin Núñez af

20.19 uur: Liverpool heeft de komst van spits Darwin Núñez afgerond. De Engelse club betaalt 75 miljoen euro aan Benfica voor de 22-jarige Uruguayaanse international. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot maximaal 100 miljoen.

Benfica meldde in de nacht van zondag op maandag al dat de clubs een akkoord hadden bereikt. Liverpool speelt met de komst van Núñez in op het mogelijke vertrek van Sadio Mané. De Senegalese aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München.

Núñez, die met rugnummer 27 gaat spelen, is na Luis Suárez en Sebastián Coates de derde Uruguayaan bij Liverpool. Hij ondertekent een langjarig contract op Anfield, naar verluidt voor zes jaar. „Ik heb tegen Liverpool gespeeld en veel wedstrijden van ze gezien in de Champions League. Liverpool heeft een paar fantastische spelers, ik denk dat mijn manier van spelen past bij deze club”, aldus de spits.

Núñez werd afgelopen seizoen de topscorer van de Portugese competitie met 26 doelpunten in 28 wedstrijden. Hij was ook zes keer trefzeker voor Benfica in de Champions League. Zo maakte de Uruguayaan in de achtste finales tegen Ajax het beslissende doelpunt in de return in Amsterdam (0-1) en hij scoorde twee keer in de kwartfinales tegen Liverpool. Benfica werd desondanks uitgeschakeld door de ’Reds’.

Belg Kompany coach van uit Premier League gedegradeerd Burnley

Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Burnley. De uit de Premier League gedegradeerde club meldt de komst van de 36-jarige Belg dinsdag op Twitter.

Kompany, die als international met België als derde eindigde op het WK van 2018, komt over van Anderlecht. Met de club uit Brussel eindigde hij als trainer als derde en verloor hij de bekerfinale. Felice Mazzù van Union volgt Kompany op bij Anderlecht.

„Burnley is een Engelse club met veel historie en het is een eer om benoemd te worden tot manager van het eerste elftal”, aldus Kompany. „Ik heb zin in de uitdaging die voor me ligt.”

Oranje-international Wout Weghorst staat onder contract bij Burnley, dat vorige week bekendmaakte dat de aflopende verbintenis van verdediger Erik Pieters niet wordt verlengd.

Kompany voetbalde tussen 2008 en 2019 voor Manchester City, de club waarmee hij vier keer kampioen werd en twee keer de FA Cup won.

Cioffi vervangt Tudor als trainer van Hellas Verona

13:06 uur Gabriele Cioffi is de nieuwe trainer van Hellas Verona. De 46-jarige Italiaan neemt de plek in van Igor Tudor. Onder leiding van de Kroatische oud-international eindigde Hellas Verona afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. Na een evaluatie besloten de clubleiding en Tudor onlangs „in gezamenlijk overleg” uit elkaar te gaan.

Cioffi, oud-coach van Udinese, ondertekent een contract voor twee seizoenen bij Hellas Verona. Eerder werkte Cioffi als assistent van oud-international Gianfranco Zola.

Tomasson aan de slag als trainer van Blackburn Rovers

09.41 uur: Jon Dahl Tomasson is de nieuwe trainer van Blackburn Rovers. De oud-spits van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord neemt de Nederlander Remy Reynierse mee als zijn assistent.

Afgelopen seizoen eindigde Blackburn als achtste in de Championship en liep het de play-offs voor promotie mis. Tomasson zal moeten zorgen dat de komende jaren de Premier League-winnaar van 1995 daar wel weer voor in aanmerking komt. „Blackburn Rovers is een club met veel traditie en ook veel ambitie. Het is een flinke uitdaging, maar ik kijk er enorm naar uit.”

De Deen tekende bij Blackburn een contract voor drie seizoenen. Eerder was hij eindverantwoordelijke bij Excelsior, Roda JC en Malmö FF. Verder was hij assistent bij Vitesse en Denemarken.