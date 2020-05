Weghorst: ’Ik voel me geen proefkonijn’

Alle zorgen over de fysieke impact die de hervatting van de Bundesliga na twee maanden zonder duels gaat hebben op de spelers worden niet gedeeld door Wout Weghorst. „Blessures kunnen altijd ontstaan, maar als je met je vak bezig bent, dan heb je de afgelopen weken gezorgd dat je topfit bent. Voor mezelf heb ik daar een goed gevoel over. Ik heb hard getraind en voel me fit”, aldus de spits, die dit seizoen tot de gedwongen stillegging vanwege het coronacrisis al vijftienmaal doel trof voor zijn club VfL Wolfsburg.