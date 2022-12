Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Het moet van Depay komen’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf.

Wat een hoog verwachtingspatroon, druk en een gebrek aan spelritme kan doen met een speler, heeft iedereen kunnen zien bij de Belgische spits Romelu Lukaku. Ingevallen in de tweede helft tegen Kroatië om het verschil te maken en België naar de volgende ronde te helpen, faalde hij jammerlijk. Een fitte Lukaku, één van de beste aanvallers van de wereld, had de twee grote kansen die hij kreeg met zijn ogen dicht gescoord. Hij miste, terwijl Lukaku zo’n doelpunt juist nodig had om alle negativiteit achter zich te laten.