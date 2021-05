Italiaan Andrea Vendrame maakt droom waar met ritzege in Giro d’Italia

Wielrennen

Egan Bernal grote winnaar na spectaculaire gravelrit in Giro d’Italia

De elfde rit in de Giro d’Italia, 162 kilometer van Perugia naar Montalcino over meerdere gravelstroken, is een prooi geworden voor vluchter Mauro Schmid (Qhubeka). Egan Bernal was bij de klassementsrenners de grote winnaar in de ’mini-Strade Bianche’. De kopman van Ineos Grenadiers en drager van de...