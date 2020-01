Vrees voor zware blessure Jetro Willems

„Het zag er uit als een vreselijke blessure voor Jetro. Dit is een grote klap voor ons”, aldus Newcastle United-manager Steve Bruce. Een definitieve diagnose is nog niet gesteld. „Het ziet er niet goed uit. We zijn er bang voor dat het zijn kruisband is.”

In dat geval kan Willems, die in zijn PSV-tijd al vervelende blessures heeft gehad, negen maanden aan de kant staat. Dat zou kunnen betekenen dat het Newcastle-avontuur van de Rotterdammer in één klap voorbij is. Willems wordt dit seizoen door de Magpies gehuurd van zijn eigenlijke werkgever Eintracht Frankfurt. Newcastle heeft voor komende zomer een optie tot koop bedongen op Willems, die volgens Duitse media 11,5 miljoen euro zou bedragen. Het ligt voor de hand, dat Newcastle die niet gaat lichten, op het moment dat Willems daadwerkelijk lang uit de running is.

De 22-voudig Oranje-international is bezig aan een goed seizoen in Engeland. Hij speelde tot nu toe 19 duels voor Newcastle waarin hij tekende voor twee goals en drie assists. De goals maakte Willems tegen de topclubs Manchester City en Liverpool.

Willems wordt per brancard van net veld gedragen. Ⓒ EPA

Voetballen in Engeland was altijd al een droom voor de 25-jarige Rotterdammer, die het heel erg naar zijn zin heeft bij Newcastle. „Ik vind het geweldig om in Engeland te spelen. Dat is altijd mijn droom geweest. En dit is een heel mooie club met een geweldige achterban. Het niveau vind ik hoger dan in Duitsland. Hier word je elke week getest”, zei Willems daar onlangs over. Een ernstige knieblessure zou een flinke streep door de rekening zijn voor de linkspoot met de bijzondere traptechniek.