Obscure deal Hui Wang

Daaruit komt voort dat United Vansen, de Chinese grootaandeelhouder van ADO, in 2014 al een contract afsloot voor 100.000 euro per jaar voor portretrechten van de Spaanse nationale ploeg (voor merchandising) en de komst van Spaanse trainers naar hun voetbalscholen in China. Deze overeenkomst zou afgelopen mei zijn opgewaardeerd tot een 4-jarig contract voor 250.000 euro per jaar, met een optie op een vijfde jaar. Een deal van 1,25 miljoen euro, waarvan het geld allemaal moest komen via een opvallende partij: het Nederlandse ADO Den Haag.

Slim en geslepen

In de door El País gepubliceerde telefoongesprekken lachen de betrokkenen om de Chinezen, die als slim en geslepen worden neergezet om de transactie via ADO te laten verlopen. De Hagenaars hebben zelf vaker ondervonden dat grote transacties naar het buitenland vanuit China zelf, gevoelig liggen bij de Chinese overheid.

De telefoontaps horen bij Operación Soule, dat het reilen en zeilen van de Spaanse bond binnenstebuiten keert. Daardoor werd voorzitter en oud-rechtsback Ángel María Villar (67) in juli al voor een jaar geschorst. Hij wordt verdacht van onder meer corruptie en valsheid in geschrifte. Ook werden Juan Padrón (vicevoorzitter en financiële man van de Spaanse bond RFEF en voorzitter van de bond van Tenerife) en Ramón Hernández Baussou (vicevoorzitter van de bond van Tenerife) veroordeeld. De eerste omdat hij deals met bedrijven sloot voor mogelijk eigen gewin en dat lijkt mede het geval te zijn geweest bij zijn deal met United Vansen.

Padrón en Baussou zijn namelijk de mannen waarvan hun betrokkenheid is aangetoond door middel van de telefoongesprekken, waarin ook Padrón zijn dochter María en Alejandro Blanco (voorzitter van het Spaans Olympisch comité) voorkomen. Daaruit blijkt dat María Padrón met haar vader heeft geregeld dat ruim 30.000 euro aan contanten, verdeeld over vier Spaanse trainers en een dokter, vanuit China naar Spanje is meegenomen. Dat geld was volgens María Padrón ‘niet van Wang, maar van Shanghai’.

De Unidad Central Operativa (de UCO, het departement van de Guardia Civil dat georganiseerde misdaad opspoort) bevreemdt het dat betalingen voor een grote organisatie als de Spaanse bond op die manier het land in moeten komen. Het onderzoekt nu of meerdere bestuurders, familieleden of werknemers directe of indirecte manier van de Chinese deal hebben geprofiteerd. De UCO fronste ook al de wenkbrauwen bij de deal in 2014 van slechts 100.000 euro per jaar voor portretrechten en trainers van een land dat destijds regerend Europees en wereldkampioen was. De organisatie vindt het nog vreemder dat de in mei afgesproken betalingen via ADO Den Haag moeten lopen en wil de onderste steen boven water krijgen.

ADO

ADO zelf wordt niets verweten, zoals uit de stukken ook niet duidelijk wordt of er uiteindelijk betalingen uit Den Haag hebben plaatsgevonden. Wang Hui verdween dan wel definitief van het Haagse toneel als voorzitter van de rvc, maar lijkt nog steeds hoofdrolspeler in zaken waar de Haagse club niets mee van doen wil hebben.