Geen twijfels over herstart Bundesliga ondanks nieuwe besmettingen

„We hebben vanaf het begin gezegd dat we hierop zijn voorbereid”, zei DFL-directeur Christian Seifert bij de ZDF. „Als Dresden nu veertien dagen in quarantaine gaat, is er geen reden om te twijfelen over de voortzetting van de tweede Bundesliga. In de tweede Bundesliga moeten we nog 81 wedstrijden spelen en op dit moment kunnen er twee daarvan, van Dynamo Dresden, niet worden afgewerkt. Maar dat verandert niets aan ons doel: het seizoen uitspelen.”

Vorige week testte ook al één speler van Dynamo Dresden positief op het coronavirus. Na de nieuwe besmettingen moeten nu alle spelers en trainers van Dresden, dat onderaan staat in de tweede Bundesliga, twee weken thuis blijven. De wedstrijden tegen Hannover 96 (17 mei) en SpVgg Greuther Fürth (24 mei) kunnen niet doorgaan op de geplande data.

De DFL ziet nu nog geen reden om de competitie alsnog af te blazen. Seifert erkent wel dat dat moment nog kan komen. „Nu zijn slechts twee van de 81 wedstrijden getroffen. Maar het is duidelijk dat er een bepaald maximum is. Op een gegeven moment is het niet meer mogelijk”, aldus de directeur, die geen aantallen wilde noemen. „Dat hangt er ook vanaf wanneer het gebeurt en hoeveel tijd we dan nog hebben om het seizoen af te maken.”