Dartbaas Barry Hearn: ’Met Pasen alles weer normaal’

„Achterom kijken heeft geen zin, dus laten we onze mouwen opstropen en aan de slag gaan. Met Pasen zullen we weer normaal worden en hebben we het virus verslagen.”

Het WK darts in Londen ondervindt nog volop de gevolgen van de coronapandemie. Bij de wedstrijden in het Alexandra Palace is geen publiek toegestaan. Alleen op de eerste dag van de titelstrijd mochten er 1000 toeschouwers naar binnen, maar dat was ook de laatste dag voordat de stad Londen de coronamaatregelen weer aanscherpte vanwege het toenemende aantal besmettingen.

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zitten nog in het toernooi. Zij spelen vrijdag in de kwartfinales. Van Duijvenbode treft de Schotse tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen neemt het op tegen de Engelsman Dave Chisnall. De halve finales zijn zaterdag en de finale is op zondag.