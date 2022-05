Wereldkampioen Nyck de Vries boekt vakkundige zege in E-Prix Berlijn

De regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E rukte met een bliksemstart op van de derde naar de eerste plaats en gaf de leiding niet meer uit handen in de achtste race van dit seizoen. Het was zijn tweede overwinning van dit seizoen. De Vries won eerder de openingsrace in de Saudi-Arabische stad Diriyah.

De Vries aarzelde geen moment in zijn Mercedes toen de lichten op groen gingen op het circuit op de voormalige luchthaven Tempelhof. Hij passeerde in één ruk zijn landgenoot Robin Frijns (Envision Racing), die op de tweede startplek stond, en de Zwitser Edoardo Mortara (Venturi Racing), de coureur op poleposition. Vervolgens controleerde de Fries vakkundig de race. Hij hield Mortara, die in de kwalificatie beduidend sneller was, keurig achter zich en kwam met 2,5 seconden voorsprong als eerste over de finish.

Ontzettend blij

Achter Mortara eindigde de Belg Stoffel Vandoorne (Mercedes) als derde. Frijns kon zich na een matige start niet meer vooraan melden, maar vocht wel verbeten duels uit die hem uiteindelijk op de vijfde plek brachten. De Nederlanders herstelden zich goed van de E-Prix in Berlijn op zaterdag. De Vries kwam toen niet verder dan de tiende plaats en Frijns werd twaalfde.

„Ik ben hier ontzettend blij mee”, zei een zichtbaar geëmotioneerde De Vries aan de finish. „De vorige drie races waren echt waardeloos en daar zat ik mee. Deze overwinning komt als geroepen. Ik heb de strategie perfect uitgevoerd.”

In het kampioenschap behoudt Vandoorne de leiding met 111 punten. Mortara klom naar de tweede plaats met 99 punten. Frijns is de nummer vijf met 81 punten en De Vries klom naar zesde plaats met 65 punten.