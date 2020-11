Liverpool is koppositie kwijt: Bosz blijft ongeslagen

Leicester, dat Wolverhampton Wanderers met 1-0 versloeg, leidt met achttien punten. Manchester City, dat vorig seizoen als tweede eindigde, staat nog altijd in de middenmoot.

Kevin De Bruyne vervulde een hoofdrol bij City in de eerste helft. De Belgische spelmaker bracht na een half uur Gabriel Jesus in stelling, waarna de Braziliaan koelbloedig afrondde. Daarmee kwam de stand op 1-1. Mohamed Salah had in de dertiende minuut de score geopend uit een strafschop nadat Sadio Mané was aangetikt door Kyle Walker. Vlak voor de rust schoot De Bruyne de bal tegen de arm van Joe Gomez. Hij nam de strafschop zelf, maar schoot naast.

Wijnaldum en Aké

Ook na de rust bleef het tempo in de wedstrijd hoog. Beide ploegen hielden elkaar echter goed in evenwicht, waardoor het duel een terechte eindstand kreeg. Bij City bleef international Nathan Aké op de bank. Georginio Wijnaldum, die zich maandag eveneens bij Oranje voegt, speelde bij Liverpool de hele wedstrijd.

Duitsland: Bayer Leverkusen verslaat Gladbach en blijft ongeslagen

Bayer Leverkusen heeft op eigen veld Borussia Mönchengladbach met 4-3 verslagen. De formatie van trainer Peter Bosz is nog steeds ongeslagen in de Bundesliga, waarin het op de vierde plaats staat.

Lars Stindl van Gladbach en de Argentijnse spits Lucas Alario van Leverkusen wisselden de doelpunten in de eerste helft af. Beide spelers scoorden om de beurt en zorgden voor de ruststand van 2-2. Stindl opende de score voor de bezoekers uit een strafschop.

Kort nadat de Duitser in de tweede helft had verzuimd om zijn hattrick te completeren, sloeg Leon Bailey toe met zijn eerste goal van het seizoen. De Jamaicaan bracht Leverkusen voor het eerst op voorsprong. Julian Baumgartlinger maakte er 4-2 van. Invaller Valentino Lazaro bepaalde de eindstand in de blessuretijd met een prachtige treffer op 4-3.

Leverkusen, waarbij Daley Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank bleef, heeft na zeven competitiewedstrijden een achterstand van drie punten op koploper Bayern München. Gladbach staat zevende met 11 punten.

Italië: recordaankoop houdt Napoli in top

Napoli heeft zich met een overwinning bij Bologna bovenin de ranglijst van de Serie A gehandhaafd. Een doelpunt van spits Victor Osimhen was genoeg in het Stadio Renato Dall’Ara: 0-1. De Nigeriaanse recordaankoop, in de zomer voor zo’n 70 miljoen euro overgekomen van Lille, kopte in de 25e minuut raak uit een voorzet van oud-PSV’er Hirving Lozano. Het betekende voor Osimhen zijn tweede doelpunt in de Italiaanse topcompetitie.

Bij Bologna stonden Stefano Denswil en Jerdy Schouten in de basis, Mitchell Dijks ontbrak in de selectie van trainer Sinisa Mihajlovic. Bologna incasseerde al de vijfde nederlaag van het seizoen en staat met 6 punten uit zeven wedstrijden op de veertiende plek. Napoli neemt met 14 punten de derde plaats in, achter AC Milan (16) en het verrassende Sassuolo (15).

