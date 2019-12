Tegenstander Feyenoord speelt ook gelijk

André Santos maakte de 1-0 voor Belenenses en Alex Telles maakte namens de bezoekers gelijk vanuit een penalty.

Porto ontvangt Feyenoord donderdag in het kader van de Europa League. Feyenoord, dat eerder op de dag 0-0 speelde tegen Vitesse, moet winnen in Porto om kans te houden op overwintering in Europa.