Badr Hari keert terug in Parijs: op 9 september in de ring tijdens Glory 88

Glory kondigde deze week de terugkeer op Franse bodem aan, nog zonder te vermelden dat ’Badr’ daar zijn terugkeer zou maken in de ring. Tijdens Glory 86 in het Duitse Essen bracht de kickboksorganisatie naar buiten dat de legendarische oud-kampioen in de Franse hoofdstad een ongetwijfeld grootse rentree tegemoet gaat. Hari is al langer in training onder zijn coach Mike Passenier en werkt in stilte aan een spectaculaire terugkeer.

Dat terwijl de vechter in oktober, na zijn verloren maar indrukwekkend begonnen partij tegen Alistair Overeem, via een speech zijn pensioen aankondigde in de ring. Daar is Hari al langer op teruggekomen. Bijna elf maanden na zijn laatste gevecht zal hij in Parijs dus opnieuw tussen de touwen staan. Dat kan de mogelijke opmaat vormen voor een indrukwekkend slotstuk van 2023. Mét Badr Hari.

Grand Prix

Want tegen McSweeney kan hij zich kwalificeren voor de Grand Prix eind van het jaar. Een K1-achtig toernooi met de acht beste zwaargewichten die de kickboksorganisatie te bieden heeft. Tariq Osaro kwalificeerde zich onlangs tijdens Glory 85 al, door het viermanstoernooi in Ahoy te winnen.

Tijdens Glory 86 in het Duitse Essen voegde de Fransman Sofian Laïdouni zich daarbij. Hij won op punten in een kwalificatiegevecht met Benjamin Adegbuyi. De Thai ‘Petch’ verdedigde zijn titel in het vedergewicht met succes, tegen de Duitse publiekslieveling Ahmad Chikh Mousa. De twee brachten in een enorm tempo de mooiste partij van de avond.

In het Nederlandse onderonsje tussen Robin Ciric en Chico Kwasi, ging de laatste er met de winst vandoor. Het was de tweede winstpartij van Kwasi, na zijn spectaculaire debuut eerder dit jaar. Hij gaf aan graag Jay Overmeer als volgende tegenstander te treffen. De uitdager van kampioen Endy Semeleer tijdens Collision 5 in Ahoy op 17 juni. De rentree van Rotterdammer Luis Tavares na bijna een jaar zonder gevecht, verliep moeizaam tegen de opportunistische Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidjan. Tavares ging binnen twee minuten knock-out.