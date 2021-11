Donny van de Beek direct in de basis bij Manchester United na ontslag Ole Gunnar Solskjaer

Onder de vertrokken trainer Ole Gunnar Solskjaer mocht Van de Beek dit seizoen één keer eerder in het elftal beginnen. Dat was ook in de Champions League, in het verloren uitduel met Young Boys (2-1). De oud-Ajacied werd half september in Zwitserland na de eerste helft gewisseld.

Van de Beek viel zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen Watford (4-1) na de rust in. Een dag later werd Solskjaer ontslagen bij ManUnited. Assistent-trainer Carrick neemt voorlopig zijn taken over.

Bij Villarreal keert aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld terug in het basisteam. Hij ontbrak afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (1-1). Volgens zijn club was hij geblesseerd. Groeneveld was in de voorgaande WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (2-2) en Noorwegen (2-0) basisspeler bij Oranje.

ManUnited en Villarreal leiden in groep F met 7 punten. De Engelse club is bij winst op de Spaanse ploeg zeker van een plaats in de achtste finales.

De wedstrijd in Engeland tussen ManUnited en Villarreal eindigde op 29 september in een overwinning voor de thuisclub (2-1).