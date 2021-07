Atlete Richardson nam marihuana om verdriet te verwerken

De atlete testte positief na de trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken. Richardson heeft de schorsing, die met terugwerkende kracht is ingegaan vanaf 28 juni, aanvaard.

Richardsons tijd van 10,86 waarmee ze zich bij de Amerikaanse kwalificaties plaatste voor de 100 meter van Tokio, is door de diskwalificatie ongeldig verklaard. Ze kan dus niet de 100 meter lopen. Wel zou ze eventueel in Tokio nog kunnen uitkomen op de 4x100 meter estafette, maar dan moet de Amerikaanse bond haar selecteren voor de estafetteploeg en het Amerikaans olympisch comité daar goedkeuring aan verlenen.

„Zoals ik al schreef op Twitter: ik ben een mens”, reageerde Richardson in een interview met NBC. „Als mens wil ik open en eerlijk zijn, of het nou goed of slecht nieuws is. Maar het gaat om marihuana. De naam Sha’Carri Richardson zal nooit gekoppeld worden aan anabole steroïden.”

„De regels zijn duidelijk, maar dit is in alle opzichten vreselijk nieuws”, zei voorzitter Travis Tygart van het Amerikaanse antidopingbureau Usada, dat de schorsing oplegde. „Ik hoop maar dat ze door haar verantwoordelijkheid te nemen en excuses te maken deze betreurenswaardige beslissing kan overwinnen, ondanks de grote sportieve gevolgen voor haar.”

De 21-jarige Richardson is een concurrente van Dafne Schippers op de Spelen, de Amerikaanse geldt als een kanshebber voor een gouden plak op de 100 meter.