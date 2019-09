Feyenoord mist zondag steun van deel fanatieke aanhang

Dat deel van de tribune (op de eerste ring achter het doel, aan de kant van de fanatieke aanhang) blijft leeg, vanwege een eerder door de KNVB uitgesproken straf wegens het afsteken van vuurwerk.

Aanvankelijk gold de sanctie voor de ontmoeting met AZ, die op 25 augustus zou worden afgewerkt. Omdat die wedstrijd is verplaatst wegens Europese verplichtingen van beide clubs, wordt de straf nu tijdens de eerstvolgende competitiewedstrijd in De Kuip van kracht. Dat is zondag tegen ADO Den Haag.