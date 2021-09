Cody Gakpo over wissels PSV-trainer Roger Schmidt: ’Onze trainer denkt op deze manier’

„Onze trainer denkt op deze manier”, zei Gakpo over Roger Schmidt bij ESPN. „Ik snap de wissel. Ik heb ook donderdag gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan.”

Veel PSV-fans in het Philips-stadion hadden geen begrip voor de keuzes van Schmidt. Zij floten hard op hun vingers toen Gakpo naar de kant moest. Schmidt wisselt met enige regelmaat zijn beste spelers om ze zolang mogelijk fit te houden. Vorig seizoen leverde dat beleid niet het gewenste resultaat op. PSV eindigde als tweede, op een straatlengte van kampioen Ajax.

Off-day

Schmidt kreeg vorige maand enige kritiek op zijn wisselbeleid tijdens het thuisduel met Benfica, dat PSV uitschakelde in de play-offs van de Champions League. Maar in de Eredivisie bleef de club uit Eindhoven tot zondag zonder puntenverlies.

Schmidt liet PSV zonder Noni Madueke en Marco van Ginkel tegen Feyenoord aftrappen. In de rust moesten Mario Götze en Eran Zahavi van het veld. Toch oogde PSV niet fris, drie dagen na de zware thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. „Maar die wedstrijd mag geen excuus zijn”, zei Gakpo. „Het was geen goede wedstrijd van ons. We leverden geen energie. Het was een off-day. Dit mag niet gebeuren.”

Bekijk ook: PSV in eigen huis hard onderuit in topper tegen Feyenoord

Toornstra: Feyenoord maakt stappen en is op goede weg

Jens Toornstra was met twee doelpunten een van de uitblinkers van Feyenoord in het gewonnen uitduel met PSV (0-4). Hij opende vlak voor rust prachtig de score. Zijn tweede doelpunt, de 0-3, was er ook één om in te lijsten.

„Het was een goede wedstrijd van ons”, zei Toornstra vlak na het laatste fluitsignaal voor de camera van ESPN. „We zijn al een tijdje met dit proces bezig. We maken stappen en als je dan zo tegen PSV kan spelen, dan ben je op de goede weg.”

„We zijn er steeds meer bewust van dat we druk moeten blijven zetten”, zei Toornstra. „We waren ook redelijk vast aan de bal en door goede goals trekken we aan het langste eind. Vandaag waren we beter dan PSV, maar twee weken geleden verliezen we van FC Utrecht. We moeten stappen maken en ook die wedstrijden niet verliezen.”

Feyenoord-trainer Slot meest blij met stabiele verdediging

Arne Slot was na de ruime zege van Feyenoord op PSV (0-4) het meest blij met zijn verdediging. „Wat ik vooral heel goed vond is dat we bijna geen kansen hebben weggeven. Dat hebben we heel erg goed gedaan”, zei de trainer van Feyenoord. „Aan de bal was het redelijk tot goed. Maar we moeten nou ook niet doen alsof we hier 90 minuten lang hebben gedomineerd, zo is het niet.”

PSV wist voor rust via Cody Gakpo één goede kans te creëren. Ook in de tweede helft hield Feyenoord de Eindhovenaren ver van het doel. Slot: „We gingen met veel vertrouwen hier naartoe. De laatste tien duels hebben we zeven keer de nul gehouden, dus we weten wat we kunnen. Het idee was om PSV veel te laten lopen, dat pakte goed uit.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie