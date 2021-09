PSV-trainer Roger Schmidt reageert op kritiek wisselbeleid

„Cody is erg belangrijk voor ons”, aldus Schmidt. „Maar donderdag tegen Sociedad heeft hij ook bijna een hele wedstrijd gespeeld. Er zit maar iets meer dan twee dagen tussen. Daarnaast heeft hij na het EK maar een paar weken rust gehad en tijdens de laatste interlandperiode heeft hij een blessure opgelopen bij Oranje. Het is mijn taak spelers in bescherming te nemen en goed op ze te letten. Als je dan ook nog veel opties op de bank hebt en jongens als Carlos Vinícius kan inbrengen, dan is dit het verstandigst om te doen.”

Naast Gakpo ging het na afloop ook veel over Madueke. Schmidt sprak vergelijkbare woorden: „Hij maakt een goede ontwikkeling door, maar na donderdag was hij niet meer zo fris. Ik moest hem rust geven. Nee, hij kon ook geen 45 minuten spelen. Ook hem moet ik in bescherming nemen.”

Schmidt vond dat veel van zijn spelers zondag niet hun gebruikelijke niveau haalden. „We waren niet op ons topniveau vandaag en niet iedereen was in de beste conditie. Het resultaat is natuurlijk het meest teleurstellend”, aldus de coach. „Feyenoord speelde ook geen topvoetbal, maar was wel heel efficiënt. Ze kozen hun momenten goed. Soms gaat het zo in het voetbal. De voorbije weken was er veel euforie en kregen we complimenten. Maar de zon kan niet altijd schijnen.”

Ook de laatste vraag op de persconferentie in het Philips-stadion ging over het wisselbeleid van Schmidt. „Maar denk jij dan dat we elke wedstrijd, om de drie dagen, met dezelfde elf spelers kunnen spelen? Achteraf kun je natuurlijk altijd zeggen dat ik niet goed gewisseld heb.”

’Onze trainer denkt op deze manier’

In tegenstelling tot veel supporters van PSV snapte Cody Gakpo dat hij halverwege de tweede helft van het thuisduel met Feyenoord werd gewisseld. „De trainer wilde iets forceren en frisheid inbrengen”, zei de aanvaller. „Dat moet ik accepteren.”

„Onze trainer denkt op deze manier”, zei Gakpo over Roger Schmidt bij ESPN. „Ik snap de wissel. Ik heb ook donderdag gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan.”

Veel PSV-fans in het Philips-stadion hadden geen begrip voor de keuzes van Schmidt. Zij floten hard op hun vingers toen Gakpo naar de kant moest. Schmidt wisselt met enige regelmaat zijn beste spelers om ze zolang mogelijk fit te houden. Vorig seizoen leverde dat beleid niet het gewenste resultaat op. PSV eindigde als tweede, op een straatlengte van kampioen Ajax.

Off-day

Schmidt kreeg vorige maand enige kritiek op zijn wisselbeleid tijdens het thuisduel met Benfica, dat PSV uitschakelde in de play-offs van de Champions League. Maar in de Eredivisie bleef de club uit Eindhoven tot zondag zonder puntenverlies.

Schmidt liet PSV zonder Noni Madueke en Marco van Ginkel tegen Feyenoord aftrappen. In de rust moesten Mario Götze en Eran Zahavi van het veld. Toch oogde PSV niet fris, drie dagen na de zware thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. „Maar die wedstrijd mag geen excuus zijn”, zei Gakpo. „Het was geen goede wedstrijd van ons. We leverden geen energie. Het was een off-day. Dit mag niet gebeuren.”

Schmidt reageerde zondag na de nederlaag tegen Feyenoord (0-4) een beetje geprikkeld op de vele vragen die hij kreeg over zijn wisselbeleid. De Duitser haalde aanvoerder Gakpo na een uur naar de kant en liet aanvaller Noni Madueke, een van de revelaties dit seizoen, pas na ruim 70 minuten invaller. Toen was het al 0-2.

Toornstra: wissel van Gakpo gaf ons extra energie

Feyenoord was zondag blij dat PSV-aanvoerder Cody Gakpo na een uur werd gewisseld. Dat zei Jens Toornstra, captain van de Rotterdammers, na de ruime zege van zijn ploeg: 0-4.

Op het moment dat Gakpo werd gewisseld, leidde Feyenoord met één doelpunt verschil. Toornstra: „Het was fijn om te zien dat Gakpo eruit werd gehaald. Dat gaf ons wel een goed gevoel, ja. Als je ziet dat zo’n gevaarlijke speler dan al gewisseld wordt. Dan denk je toch: dat is fijn. Het gaf ons extra energie.”

Toornstra maakte twee van de vier doelpunten voor Feyenoord. „Bij de eerste had ik de tijd om de bal rustig te schieten. Ik raakte ’m lekker. We scoorden sowieso op de goede momenten vandaag. We kregen de druk er goed op. Ik denk dat we veel energie in de wedstrijd hebben gestopt. Wat we vooraf wilden, kwam er goed uit.”

De ruime overwinning moet er niet toe leiden dat de Feyenoorders naast hun schoenen gaan lopen, vindt Toornstra. „Drie weken geleden verloren we met 3-1 bij FC Utrecht. Laten we dat niet vergeten. We moeten ook weer niet te snel positief worden. Het is een proces waarin we zitten. Vaak wordt bij Feyenoord een goed resultaat tegen een topclub gevolgd door een minder resultaat. Ik weet niet of we met één winstpartij af zijn van dat beeld, maar woensdag is tegen Heerenveen wel het moment te laten zien dat we ervan geleerd hebben. Hopelijk kunnen we laten zien waartoe we in staat zijn.”

Feyenoord-trainer Slot meest blij met stabiele verdediging

Arne Slot was na de ruime zege van Feyenoord op PSV (0-4) het meest blij met zijn verdediging. „Wat ik vooral heel goed vond is dat we bijna geen kansen hebben weggeven. Dat hebben we heel erg goed gedaan”, zei de trainer van Feyenoord. „Aan de bal was het redelijk tot goed. Maar we moeten nou ook niet doen alsof we hier 90 minuten lang hebben gedomineerd, zo is het niet.”

PSV wist voor rust via Cody Gakpo één goede kans te creëren. Ook in de tweede helft hield Feyenoord de Eindhovenaren ver van het doel. Slot: „We gingen met veel vertrouwen hier naartoe. De laatste tien duels hebben we zeven keer de nul gehouden, dus we weten wat we kunnen. Het idee was om PSV veel te laten lopen, dat pakte goed uit.”

