Video: Verstappen spint in vrije training

Verstappen liet via de boordradio weten dat hij de excate oorzaak niet kon aanwijzen voor de spin in de laatste bocht van het circuit, maar verloor naar eigen zeggen in de voorgaande sector wel veel grip.

De vrije training is nog bezig. Lewis Hamilton klokte vooralsnog de snelste tijd. Verstappen staat op de derde plek. Later in de oefensessie werd de 21-jarige Limburger door zijn team Red Bull naar binnen gehaald vanwege enige schade aan zijn voorvleugel.

Verstappen kreeg afgelopen weekeinde nog veel lof voor zijn stuurwerk bij een spin van 360 graden. Tijdens de Grand Prix van Duitsland hield hij zijn bolide eveneens knap op de baan. Daardoor bleef Verstappen in de race, die hij later zelfs zou winnen.

Twee zeges

Verstappen won twee van de laatste drie races. Na zijn eerdere triomf in Oostenrijk zegevierde de 21-jarige Limburger afgelopen weekeinde dus ook in de spectaculair verlopen Grand Prix van Duitsland. In de tussenstand om de wereldtitel bezet Verstappen inmiddels de derde plek en hoeft hij alleen de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich te dulden.

In de Formule 1 Opwarmronde blikt onze verslaggever Erik van Haren samen met simulatorcoureur Rudy van Buren vooruit op de Grand Prix van Hongarije.

