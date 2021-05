Droom van Ajax-tweeling Timber en Timber moet (voorlopig) wachten

Ajax-tweelingbroers Quinten en Jurriën Timber dromen ervan om samen te schitteren in het eerste van Ajax. Waar de jongste inmiddels basisklant is, vertrekt Quinten komende zomer echter naar FC Utrecht. Daarmee komt een (voorlopig) einde aan hun gezamenlijke missie. „We willen samen naar de top”, stelden de twee eerder dit jaar, op 11 maart, in een dubbelinterview in deze krant, dat hieronder in zijn geheel te lezen is.