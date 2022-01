FC Utrecht hoort kassa rinkelen door Denso Kasius en stunt met aantrekken Bayern-talent Taylor Booth

Het zou gaan om een bedrag rond de 3 miljoen euro. Probleem is wel, dat FC Volendam de speler voor een jaar heeft gehuurd en dat de koploper in de Keuken Kampioen Divisie daarmee ook een vinger in de pap heeft en zal moeten meedelen. Als het FC Utrecht lukt om de deal af te ronden, dan heeft de club dit boekjaar al 11 à 12 miljoen euro aan transferinkomsten met de eerder deals van Gyrano Kerk (6 miljoen euro dat kan oplopen tot 7 miljoen, Vaclav Cerny (1 miljoen) en Maarten Paes (als de optie wordt gelicht ook 1 miljoen euro).

Bayern-talent Booth naar Domstad

De winterwindow is nog drie dagen open, maar FC Utrecht heeft de eerste grote slag voor de zomerse transferperiode al geslagen. De club uit de Domstad is erin geslaagd de Amerikaanse jeugdinternational Taylor Booth te strikken. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, kon bijtekenen bij Bayern München, waarvoor hij al eenmalig in de hoofdmacht speelde, maar heeft gekozen voor het sportieve perspectief van FC Utrecht. Vorig seizoen speelde Booth (20) op huurbasis voor het Oostenrijkse Sankt-Pölten.

Taylor Booth. Ⓒ HH/ANP

Met het aantrekken van Booth speelt FC Utrecht in op verwachte veranderingen in de selectie komende zomer. De contracten van Simon Gustafson en Joris van Overeem lopen af en naar verwachting zal er interesse komen voor Adam Maher en Bart Ramselaar. FC Utrecht oriënteert zich altijd nadrukkelijk op transfervrije spelers. Op die manier zijn de afgelopen jaren spelers als Quinten Timber (Ajax), Adam Maher (AZ) en Django Warmerdam (FC Groningen) zonder transfersom aangetrokken.