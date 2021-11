Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdammer (32) voelt zich koning te rijk op bezoek bij Willem II Cuco Martina na ontberingen weer voetballer bij Go Ahead Eagles: ’Ik had er genoeg van’

Door Wilber Hack

Cuco Martina viel zaterdag in bij Go Ahead Eagles. Ⓒ ProShots

TILBURG - Al duurde zijn invalbeurt in het Koning Willem II-stadion amper drie minuten, Cuco Martina voelde zich de koning te rijk. Een paar dagen nadat hij zich had aangesloten bij Go Ahead Eagles, maakte de 32-jarige Rotterdammer al even deel uit van de formatie, die na de 0-1 zege op Willem II aanschurkt tegen de subtop van de Eredivisie.