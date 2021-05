Atletico Madrid ontsnapt, Ronald Koeman en FC Barcelona weer in achtervolging

Na weken waarin veelvuldig puntverlies werd geleden, pakte de ploeg van trainer Diego Simeone weer eens de volle buit. Marcos Llorente opende in de 24e minuut de score. Even daarvoor dacht Luis Suarez al gescoord te hebben, maar hij was te gretig, waardoor hij in vrije positie buitenspel liep.

In de tweede helft werd er nogmaals een treffer van de Uruguayaan afgekeurd wegens buitenspel. Atletico kreeg genoeg mogelijkheden om het duel te beslissen, maar miste de scherpte in de afronding. Daardoor kon Elche blijven hopen op een resultaat tegen de koploper van La Liga.

Invaller Antonio Barragan kreeg dan ook een grote kans voor Elche in de 86e minuut, maar mikte over het doel van sluitpost Jan Oblak. En toch ging het mis. Llorente dook naar de bal in de eigen zestien en raakte ’m op zijn arm: strafschop in de 89e minuut.

Weer leken Simeone en co tegen puntverlies aan te lopen, maar schiet hem maar eens langs Oblak. Dat lukte Fidel Chaves in ieder geval niet, want hij mikte de strafschop op de paal. Een zucht van verlichting voor heel Atletico, maar de drie punten gingen met geluk mee naar Madrid.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.