Imponerend PSV doet uitstekende zaken richting play-offs Champions League

Zonder de geschorste Olivier Boscagli, maar met Armando Obispo in de basis moest de basis worden gelegd voor een plek in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Daarin wacht de winnaar van Benfica vs. Spartak Moskou.

PSV zette vanaf het begin druk, maar grote kansen leverde dit offensief het eerste kwartier niet op. De Denen deden het eigenlijk uitstekend, totdat via meerdere schijven de bal bij Noni Madueke terechtkwam. Die kwam op z’n ’Arjen Robbens’ vanaf rechts naar binnen, om vervolgens met zijn linker op fraaie wijze in de verre hoek te krullen: 1-0 in de 19e minuut.

André Ramalho zag Mario Götze niet veel later slim weglopen, bediende hem met een lange bal en zag de Duitser de bal op de borst aannemen en heerlijk binnenschieten: 2-0 in de 29e minuut. De Denen wisten op dat moment niet waar ze het zoeken moesten. Ze waren nauwelijks bekomen van de 2-0, of de derde lag al in het netje. En hoe: een prachtige aanval via meerdere poppetjes belandde via de voorzet van Madueke bij Eran Zahavi, die de bal lichtjes verlengde naar Cody Gakpo; 3-0 in de 32e minuut.

Gakpo en Madueke vieren een PSV-goal. Ⓒ Twitter PSV

De tandem Götze/Madueke werkte uitstekend en voor rust wist Midtjylland te ontkomen aan erger. Na 45 minuten stond er een terechte 3-0 voorsprong op het scorebord.

Na rust was daar direct - mede door het hoog drukzetten van de ploeg van trainer Roger Schmidt - een schietkans voor de imponerende Madueke, maar zijn schot met rechts ging rakelings naast. Hierna begonnen de Denen iets beter te spelen, met een aardig schot van Erik Sviatchenko als gevolg, maar hij knalde over.

Mario Götze in duel met Erik Sviatchenko. Ⓒ ANP/HH

PSV gaf weer wat meer gas na de 70e minuut en was weer de baas op het veld. Gakpo had de 4-0 op de schoen, maar zijn inzet werd gepareerd. Zahavi kreeg enkele minuten later dé kans op de 4-0, maar alleen voor doelman Jonas Loessl schoot hij naast. Tien minuten voor tijd was Madueke dicht bij zijn tweede goal, maar ook hij wist te voorsprong niet nog groter te maken.

Ook invaller Yorbe Vertessen legde de bal panklaar voor Götze, die ook Loessl op zijn weg vond naar de 4-0 en de definitieve beslissing. De enige kritiek die Schmidt na afloop zal hebben, is dat zijn elftal de return niet tot een formaliteit wist te maken.