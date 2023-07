Brouwer in Newport te sterk voor Purcell

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Brouwer wint in Newport van Purcell

22.44 uur: Gijs Brouwer heeft op het ATP-toernooi van Newport in zijn eerste partij gewonnen van Max Purcell. Hij versloeg de Australiër op het Amerikaanse gras in twee sets: 6-4, 6-1. Brouwer had daar 1 uur en 12 minuten voor nodig.

In het eerste bedrijf brak de Nederlander zijn tegenstander bij 5-4, waarmee hij meteen de set naar zich toetrok. In het tweede deel nam hij sneller afstand, om met duidelijk verschil (6-1) te winnen. Brouwer kwam onlangs op Wimbledon niet ver. Als debutant op het Londense gras verloor hij in de openingsronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev.

Richardson lijdt zeldzame nederlaag op 100 meter

Sha’Carri Richardson (rechts) moet haar meerdere erkennen in Julien Alfred. Ⓒ AFP

21.50 uur: Atlete Sha’Carri Richardson is voor het eerst dit jaar verslagen op de 100 meter. Dat gebeurde bij internationale wedstrijden in het Hongaarse Szekesfehervar. Daar ging de winst naar Julien Alfred, die dit seizoen naam maakte in het college circuit. De winnares kwam uit op 10,89, Richardson liep de afstand na een moeizame start in 10,97.

Richardson had het afgelopen weekeinde bij wedstrijden in de Diamond League in Polen nog gewonnen van de Jamaicaanse Shericka Jackson, de snelste vrouw van dit seizoen tot nu toe.

Twee regio’s in Franse Alpen azen op Winterspelen 2030

21.45 uur: Twee regio’s in de Franse Alpen willen de Winterspelen van 2030 organiseren. De zuidoostelijke regio’s Auvergne-Rhône-Alpes en Provence-Alpes-Côte d’Azur hebben het plan gevat om zich kandidaat te stellen. In september moet er een definitief besluit vallen. „Dit biedt ons een geweldige kans om het momentum van de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 voort te zetten”, zei voorzitter David Lappartient van het Franse olympisch comité.

Er is wel concurrentie, want Vancouver (Canada), Sapporo (Japan), Salt Lake City (Verenigde Staten), Zweden en Zwitserland zijn ook in de running voor de organisatie van de Winterspelen in 2030. Frankrijk was al drie keer gastland van de Olympische Winterspelen: Chamonix in 1924, Grenoble in 1968 en Albertville in 1992. De Winterspelen van 2026 zijn in Italië (Milaan en Cortina d’Ampezzo).

Australië ziet af van Commonwealth Games vanwege hoge kosten

20.15 uur: De Australische deelstaat Victoria heeft zich teruggetrokken als gastheer van de Commonwealth Games in 2026. De regering vindt het sportevenement veel te duur. „Ik ga geen geld weghalen bij ziekenhuizen en scholen om een evenement te financieren dat drie keer zoveel kost als vorig jaar werd geraamd en begroot”, zei premier Dan Andrews op een persconferentie.

De kosten van de vierjaarlijkse Commonwealth Games, waar sporters uit Groot-Brittannië en de voormalige Britse koloniën aan meedoen, waren begroot op omgerekend 1,5 miljard euro, maar zijn opgelopen tot 4,2 miljard euro. „Eerlijk gezegd, dat bedrag voor een twaalfdaags sportevenement, dat doen we niet”, aldus Andrews.

De vorige Commonwealth Games, ook wel Gemenebestspelen genoemd, waren in 2022 in Birmingham. Die Engelse stad stapte in nadat Zuid-Afrika de organisatie was ontnomen. De Australische staat Victoria bood zich vorig jaar aan als organisator nadat geen enkel land interesse toonde.

IOC: we mogen atleten niet straffen voor daden van hun regering

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft nogmaals gezegd dat hij vindt dat atleten uit Rusland en Wit-Rusland aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024 mogen meedoen. „Ze moeten niet worden gestraft voor de daden van hun regeringen”, aldus de Duitser, die vindt dat ze onder neutrale vlag in de Franse hoofdstad van de partij kunnen zijn.

„Wij hebben een verantwoordelijkheid om alle atleten van de wereld te verenigingen in een vreedzame competitie”, vervolgde Bach.

Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben Rusland en Wit-Rusland vooralsnog geen uitnodiging van het IOC gekregen om - als land - aan het evenement in Parijs deel te nemen. Meerdere landen en internationale sportfederaties zien de betreffende atleten het liefst echter in het geheel niet aan de start verschijnen.

De voorzitter zei echter ook geen haast te hebben met het nemen van een definitieve beslissing. „Al komt die er in elk geval voor de Spelen”, grapte hij. „Maar we nemen er de tijd voor. Vooral omdat we zeker willen weten dat we straks met de juiste maatregel komen.”

Bach verwacht niet dat de sociale onrust die momenteel heerst in Frankrijk van invloed is op de organisatie van de Olympische Spelen. „We hebben gezien dat de problemen die de afgelopen twee jaar eigenlijk al steeds opspelen in het land niets met ons evenement te maken hebben.” Hij ziet derhalve ook geen probleem met de veiligheid voor de atleten en andere betrokkenen. „Al weten we natuurlijk niet wat er de komende maanden nog gaat gebeuren.”

Ditmaal ontstonden er gewelddadige ongeregeldheden in Frankrijk, nadat een 17-jarige jongen door een politiekogel om het leven was gekomen.

Alcaraz zegt deelname aan Hopman Cup toe

17.58 uur: Carlos Alcaraz heeft zijn deelname aan de Hopman Cup toegezegd, het landentoernooi voor gemengde tennisteams dat deze week wordt afgewerkt in Nice. „Ik kan niet wachten om mee te doen. Spelen voor Spanje maakt me altijd trots”, liet de winnaar van Wimbledon weten in de Spaanse sportkant Marca. De toernooiorganisatie bevestigde eveneens zijn komst. „We hebben zijn hotelkamer geboekt en hij komt”, zei een woordvoerster.

Alcaraz zegevierde zondag op het gras van Wimbledon door in de finale Novak Djokovic te verslaan. Het was zijn tweede grandslamtitel. Voor komende vrijdag staat zijn enkelpartij tegen de Belg David Goffin op het programma. De 20-jarige nummer 1 van de wereld vormt een koppel met Rebeka Masarova, de nummer 72 van de wereld bij de vrouwen. Zij vervangt Paula Badosa, die zich afmeldde met een rugblessure.

De Hopman Cup werd traditioneel in het begin van het jaar gespeeld in Australië. De laatste keer was in 2019 in Perth. Tennisfederatie ITF beëindigde het contract met de Australische tennisbond en sloot met een Spaans bedrijf een nieuwe overeenkomst af, waarin is afgesproken dat de Hopman Cup tot en met 2027 in de Franse kunstplaats Nice wordt gespeeld.

Zes landen doen mee aan de komende editie. Naast Spanje en België zijn dat Kroatië, Frankrijk, Denemarken en Zwitserland.

Manchester United neemt herstelde Van de Beek mee op oefenstage

17.57 uur: Manchester United neemt Donny van de Beek mee naar een trainingskamp in het Schotse Edinburgh. Trainer Erik ten Hag vindt dat de Nederlandse middenvelder voldoende is hersteld van een zware blessure, die hem maandenlang aan de kant hield. United speelt binnenkort onder meer een oefenwedstrijd tegen het Franse Lyon.

Tyrell Malacia ontbreekt nog in de groep van Ten Hag, die dit seizoen ook weer in de Champions League speelt. De voormalige verdediger van Feyenoord is geblesseerd.

Olympisch kampioene verspringen Mihambo mist WK door blessure

16.39 uur: Olympisch- en tweevoudig wereldkampioene verspringen Malaika Mihambo heeft zich afgemeld voor de WK atletiek volgende maand in Boedapest. De 29-jarige Duitse atlete is tijdens de nationale kampioenschappen geblesseerd geraakt. „Heel triest dat ik het seizoen niet kan voortzetten als gepland en Boedapest moet afzeggen”, meldde ze aan persbureau DPA. „Iedereen heeft op de Duitse kampioenschappen kunnen zien dat ik in topvorm op weg was naar de WK.”

Mihambo is de olympische kampioene van Tokio 2021. Ze won de wereldtitel in 2022 in Eugene en in 2019 in Doha. Haar persoonlijk record is 7,30 meter. Bij de Duitse titelstrijd kwam ze tot 6,93 meter, maar scheurde ze ook een spiertje in haar dijbeen.

Chelsea-speler Fofana lang aan de kant met gescheurde kruisband

16.39 uur: Chelsea kan lange tijd niet beschikken over verdediger Wesley Fofana. De 22-jarige Fransman heeft een gescheurde kruisband opgelopen en is inmiddels geopereerd.

Het is niet de eerste keer dat Fofana met tegenslag kampt. Twee jaar geleden brak hij in dienst van Leicester City tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizen een been. Hij verhuisde in augustus vorig jaar naar Chelsea en speelde vijftien competitieduels voor de nummer 12 van vorig seizoen.

Oostenrijker Freund nieuwe sportdirecteur Bayern München

16.38 uur: Bayern München heeft Christoph Freund benoemd tot technisch directeur. De 46-jarige Oostenrijker begint op 1 september bij de Duitse kampioen. Hij komt over van RB Salzburg uit zijn geboorteland. Freund werkt daar al sinds 2006, sinds 2015 is hij directeur sport. Hij volgt in München Hasan Salihamidzic op, die meteen na het afgelopen seizoen te horen kreeg dat hij moest vertrekken.

Freund wordt internationaal gezien als een kenner met een bijzonder oog voor toptalent. Zo speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van voetballers als Sadio Mané, Dayot Upamecano en Erling Haaland. Naar verluidt sloeg hij eerder een aanbod van Chelsea om in de Premier League te komen werken af.

„Maar dit is het juiste moment om een overstap te maken”, zegt Freund nu. „Ik heb enorm veel zin om bij Bayern aan de slag te gaan en er aan bij te dragen dat de club nationaal en internationaal net zo succesvol blijft als in de afgelopen jaren. En natuurlijk dat we aanvallend voetbal laten zien, zoals de fans dat willen.”

Bayern München werd na een turbulent seizoen wel kampioen, maar besloot vervolgens een deel van het topmanagement weg te sturen. Dat gold ook voor CEO Oliver Kahn. De leiding werd vooral verweten trainer Julian Nagelsmann te hebben ontslagen, terwijl de club nog op drie fronten om de hoofdprijs streed. Onder opvolger Thomas Tuchel werd Bayern München op de slotdag nog wel nationaal kampioen, vooral omdat Borussia Dortmund in de laatste wedstrijd alles uit handen gaf.

Jorgenson niet meer van start in Tour de France

13.32 uur: De Amerikaanse wielrenner Matteo Jorgenson gaat vanwege fysieke problemen niet meer van start in de zestiende etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit van Passy naar Combloux. Jorgenson was eerder in de Tour dicht bij de ritzege op de Puy de Dôme, waar hij pas kort voor de finish werd bijgehaald door de Canadees Michael Woods. Vier dagen later eindigde de 24-jarige Amerikaan van Movistar nog als derde in de twaalfde etappe.

„We moeten helaas melden dat Matteo niet verder kan in deze Tour. Hij heeft een spierblessure in het linkerdijbeen en ondervindt ook last van een pijnlijk zitvlak”, meldt de Spaanse ploeg, die nog maar met vier renners in de Tour is. Jorgenson is de twintigste uitvaller van dit jaar. Hij stond 48e in het algemeen klassement.

Paralympische sporters ook gehuldigd in TeamNL Huis

13.31 uur: Tijdens de Paralympische Spelen van volgend jaar in Parijs worden de medaillewinnaars voor het eerst in een TeamNL Huis gehuldigd. Bij eerdere edities van de Paralympische Spelen was er een hotellobby of een zaal ingericht om de fans te ontvangen en medaillewinnaars te huldigen.

Volgens NOC*NSF „is gelijkwaardigheid van de Paralympische Spelen een principieel uitgangspunt.” „Nederland heeft een naam hoog te houden op paralympisch gebied en daar zijn we enorm trots op. Dat laten we hiermee ook zien. We willen de paralympische sporters eren en waarderen voor hun inzet en prestaties, net zoals we dat doen tijdens de Olympische Spelen”, aldus Marc van den Tweel, de algemeen directeur van NOC*NSF.

Er wordt gebruikgemaakt van een ander TeamNL Huis dan tijdens de Olympische Spelen, die daarvoor plaatsvinden. Voor de Paralympische Spelen wordt er een spiegeltheater in Parc de la Villette, in het noorden van Parijs, in gebruik genomen. Van den Tweel: „Dit huis biedt geweldige kansen om elkaar te ontmoeten tegen de achtergrond van paralympische topsport.”

Het wordt de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat er een fysieke plek komt tijdens de Spelen waar de sporters en fans elkaar kunnen ontmoeten. „We hebben een verantwoordelijkheid als land waar paralympische sport op topniveau bedreven wordt”, aldus chef de mission Esther Vergeer. „Daarbij moeten we ons niet alleen richten op de topsportprogramma’s, maar ook op het faciliteren van de breedtesport en het betrekken van álle Nederlanders. De Spelen in Parijs zijn bij uitstek geschikt om de betrokkenheid te vergroten en vorm te geven, met fans, partners en media. Met dit TeamNL Huis in Parijs zetten we een volgende stap op het goede moment; Nederland is er aan toe.”

De Paralympische Spelen duren van woensdag 28 augustus tot en met zondag 8 september.

Boedapest en Milaan willen in 2026 of 2027 finale Champions League

12.27 uur: Boedapest en Milaan hebben interesse om in 2026 of 2027 de finale van de Champions League te huisvesten. Het gaat om de Puskás Aréna en San Siro, de thuisbasis van AC Milan en Internazionale.

Zes steden hebben belangstelling om in een van die twee jaren de eindstrijd van de Conference League te organiseren en vier steden willen de finale van de Europa League verwelkomen. Drie steden azen op de eindstrijd van de Champions League voor vrouwen: een nader te bepalen stad in Duitsland, Oslo en Glasgow.

Nederland heeft voor 2026 en 2027 geen interesse om een Europese eindstrijd te verwelkomen. Het gaat om de finale van de Champions League voor de mannen, de Champions League voor vrouwen, de Europa League en de Conference League.

De gaststeden worden in mei van volgend jaar bekendgemaakt. In februari 2024 moeten de bids worden ingediend. De geïnteresseerde steden hadden van 17 mei tot en met 17 juli van dit jaar de mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken.

PSV Vrouwen stelt Ten Berge aan als hoofdtrainer

09.52 uur: PSV heeft Roeland ten Berge aangesteld als hoofdtrainer van het vrouwenteam. De 46-jarige coach tekende een contract tot de zomer van 2025.

„Het kwam als een verrassing, maar het was voor mij direct iets waarin ik heel graag wilde instappen”, zei Ten Berge. „Ik hou er van om heel attractief te voetballen. Een speelstijl waar speelsters, staf en supporters veel plezier aan beleven.”

Manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers was blij met de aanstelling van Ten Berge. „We willen graag weer meedoen om de titel. Met de komst van Roeland hebben we daarin een goede stap gezet.”

Ten Berge was eerder vijf jaar trainer bij de vrouwenploeg van sc Heerenveen. PSV werd afgelopen seizoen vierde in de competitie, op 20 punten achterstand van kampioen Ajax.

Nieuw-Zeelandse hockeysters passen voor Pro League

08.27 uur: De hockeysters van Nieuw-Zeeland nemen volgend seizoen niet deel aan de Pro League. De Verenigde Staten nemen de vrijgekomen plaats in de landencompetitie in.

De baas van de Nieuw-Zeelandse hockeybond verwijst voor de afzegging naar de hoge reiskosten en het drukke schema, die de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in het gedrang kunnen brengen. Na 2024 willen de ’Black Sticks’ wel opnieuw toetreden tot de Pro League, wat alleen kan als ze de Hockey Nations Cup winnen.

Afgelopen seizoen eindigde Nieuw-Zeeland als voorlaatste, voor de VS. De Amerikaanse hockeysters zouden in principe degraderen, maar behouden nu hun plaats. Oranje won de afgelopen editie van het landentoernooi.