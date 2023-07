Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jorgenson niet meer van start in Tour de France

13.32 uur: De Amerikaanse wielrenner Matteo Jorgenson gaat vanwege fysieke problemen niet meer van start in de zestiende etappe van de Tour de France, een individuele tijdrit van Passy naar Combloux. Jorgenson was eerder in de Tour dicht bij de ritzege op de Puy de Dôme, waar hij pas kort voor de finish werd bijgehaald door de Canadees Michael Woods. Vier dagen later eindigde de 24-jarige Amerikaan van Movistar nog als derde in de twaalfde etappe.

„We moeten helaas melden dat Matteo niet verder kan in deze Tour. Hij heeft een spierblessure in het linkerdijbeen en ondervindt ook last van een pijnlijk zitvlak”, meldt de Spaanse ploeg, die nog maar met vier renners in de Tour is. Jorgenson is de twintigste uitvaller van dit jaar. Hij stond 48e in het algemeen klassement.

Paralympische sporters ook gehuldigd in TeamNL Huis

13.31 uur: Tijdens de Paralympische Spelen van volgend jaar in Parijs worden de medaillewinnaars voor het eerst in een TeamNL Huis gehuldigd. Bij eerdere edities van de Paralympische Spelen was er een hotellobby of een zaal ingericht om de fans te ontvangen en medaillewinnaars te huldigen.

Volgens NOC*NSF „is gelijkwaardigheid van de Paralympische Spelen een principieel uitgangspunt.” „Nederland heeft een naam hoog te houden op paralympisch gebied en daar zijn we enorm trots op. Dat laten we hiermee ook zien. We willen de paralympische sporters eren en waarderen voor hun inzet en prestaties, net zoals we dat doen tijdens de Olympische Spelen”, aldus Marc van den Tweel, de algemeen directeur van NOC*NSF.

Er wordt gebruikgemaakt van een ander TeamNL Huis dan tijdens de Olympische Spelen, die daarvoor plaatsvinden. Voor de Paralympische Spelen wordt er een spiegeltheater in Parc de la Villette, in het noorden van Parijs, in gebruik genomen. Van den Tweel: „Dit huis biedt geweldige kansen om elkaar te ontmoeten tegen de achtergrond van paralympische topsport.”

Het wordt de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat er een fysieke plek komt tijdens de Spelen waar de sporters en fans elkaar kunnen ontmoeten. „We hebben een verantwoordelijkheid als land waar paralympische sport op topniveau bedreven wordt”, aldus chef de mission Esther Vergeer. „Daarbij moeten we ons niet alleen richten op de topsportprogramma’s, maar ook op het faciliteren van de breedtesport en het betrekken van álle Nederlanders. De Spelen in Parijs zijn bij uitstek geschikt om de betrokkenheid te vergroten en vorm te geven, met fans, partners en media. Met dit TeamNL Huis in Parijs zetten we een volgende stap op het goede moment; Nederland is er aan toe.”

De Paralympische Spelen duren van woensdag 28 augustus tot en met zondag 8 september.

Boedapest en Milaan willen in 2026 of 2027 finale Champions League

12.27 uur: Boedapest en Milaan hebben interesse om in 2026 of 2027 de finale van de Champions League te huisvesten. Het gaat om de Puskás Aréna en San Siro, de thuisbasis van AC Milan en Internazionale.

Zes steden hebben belangstelling om in een van die twee jaren de eindstrijd van de Conference League te organiseren en vier steden willen de finale van de Europa League verwelkomen. Drie steden azen op de eindstrijd van de Champions League voor vrouwen: een nader te bepalen stad in Duitsland, Oslo en Glasgow.

Nederland heeft voor 2026 en 2027 geen interesse om een Europese eindstrijd te verwelkomen. Het gaat om de finale van de Champions League voor de mannen, de Champions League voor vrouwen, de Europa League en de Conference League.

De gaststeden worden in mei van volgend jaar bekendgemaakt. In februari 2024 moeten de bids worden ingediend. De geïnteresseerde steden hadden van 17 mei tot en met 17 juli van dit jaar de mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken.

PSV Vrouwen stelt Ten Berge aan als hoofdtrainer

09.52 uur: PSV heeft Roeland ten Berge aangesteld als hoofdtrainer van het vrouwenteam. De 46-jarige coach tekende een contract tot de zomer van 2025.

„Het kwam als een verrassing, maar het was voor mij direct iets waarin ik heel graag wilde instappen”, zei Ten Berge. „Ik hou er van om heel attractief te voetballen. Een speelstijl waar speelsters, staf en supporters veel plezier aan beleven.”

Manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers was blij met de aanstelling van Ten Berge. „We willen graag weer meedoen om de titel. Met de komst van Roeland hebben we daarin een goede stap gezet.”

Ten Berge was eerder vijf jaar trainer bij de vrouwenploeg van sc Heerenveen. PSV werd afgelopen seizoen vierde in de competitie, op 20 punten achterstand van kampioen Ajax.

Nieuw-Zeelandse hockeysters passen voor Pro League

08.27 uur: De hockeysters van Nieuw-Zeeland nemen volgend seizoen niet deel aan de Pro League. De Verenigde Staten nemen de vrijgekomen plaats in de landencompetitie in.

De baas van de Nieuw-Zeelandse hockeybond verwijst voor de afzegging naar de hoge reiskosten en het drukke schema, die de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in het gedrang kunnen brengen. Na 2024 willen de ’Black Sticks’ wel opnieuw toetreden tot de Pro League, wat alleen kan als ze de Hockey Nations Cup winnen.

Afgelopen seizoen eindigde Nieuw-Zeeland als voorlaatste, voor de VS. De Amerikaanse hockeysters zouden in principe degraderen, maar behouden nu hun plaats. Oranje won de afgelopen editie van het landentoernooi.