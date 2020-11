Coronavaccin of niet richting Spelen? Windsurfer Kiran Badloe is er nog niet uit

Kiran Badloe: „De focus gaat nu volledig op de RS:X. We willen koste wat kost olympisch goud proberen te halen.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Voor de Nederlandse windsurfer Kiran Badloe begint met het Europees kampioenschap in Vilamoura de echte voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar. De Europees- en wereldkampioen in de RS:X-klasse wil op de Portugese wateren kijken waar hij in deze merkwaardige coronatijden nu eigenlijk precies staat.