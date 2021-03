Fabian Cancellara: ’Dat doet niemand beter dan Mathieu van der Poel’

De in 2016 gestopte Cancellara wordt in Het Nieuwsblad gevraagd naar een voorspelling. Wie is volgens hem de grootste kanshebber: Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Julian Alaphilippe? „Er is geen topfavoriet, ze zijn het alle drie”, aldus de Helveet. „Er is nog niemand die er echt bovenuit steekt, dus zal veel afhangen van hoe er tactisch wordt gekoerst.”

Tussen de regels door valt echter op te maken dat Van der Poel een streepje voor heeft. Zeker nadat hij zich in Kuurne-Brussel-Kuurne roerde met een indrukwekkende aanval van tachtig kilometer, die pas in het zicht van de haven strandde. „Mocht Mathieu tactisch met iets meer vernuft koersen, dan zou hij er qua resultaat vermoedelijk meer uithalen. Maar laat hem toch maar vooral zijn goesting doen, daarmee geraakt hij het verst.”

Cancellara denkt dat de stuurmanskunsten Van der Poel een ander voordeel bieden op het witte gravel van Toscane, dat de voormalig klassiekerspecialist na acht deelnames op zijn duimpje kent. „Mathieu mag wel denken dat een natte Strade minder in zijn voordeel speelt, maar ik zeg hem dat hij met zijn techniek uit de cross en het mountainbiken altijd in het voordeel is.

„Versnellen na een technische bocht: niemand die het beter doet. En dan heeft hij nog die explosiviteit. Wout is meer de man van de lange stroken. Wat als ze straks samen aan de voet van die slotklim naar het centrum van Siena komen? Ik kan het echt niet zeggen... Veel zal afhangen van hoe lastig de wedstrijd is. Hoe lastiger, hoe meer ik denk dat Mathieu in het voordeel is, omdat Wout nog geen wedstrijdhardheid heeft opgebouwd.”