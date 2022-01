Nog meer corona bij Nederlandse handballers op EK

Ook Samir Benghanem, Jasper Adams en een fysiotherapeut van de ploeg kregen een positieve uitslag. Ze zijn allemaal direct in isolatie gegaan. Bondscoach Erlingur Richardsson testte opnieuw positief, net als zaterdagochtend bij een zelftest. De IJslander blijft in isolatie. Zonder Richardsson langs de lijn wonnen de handballers zaterdagmiddag in Boedapest met 34-30 van Montenegro. Oranje pakte zo de eerste punten in de hoofdronde van het EK en doet nog volop mee in het toernooi.

De handballers worden wel al dagenlang geplaagd door coronabesmettingen. Op dit moment zitten ook Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Rutger ten Velde, de keepers Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen en keeperstrainer Gerrie Eijlers in isolatie.

Richardsson riep de afgelopen dagen al diverse nieuwe spelers op. De Nederlandse bond kijkt naar de mogelijkheden om voor de laatste twee wedstrijden in de hoofdronde, tegen Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag), nog meer vervangers op te roepen.