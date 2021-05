Ronaldo loodst Juventus met late treffers naar derde plaats

Lang leek het erop dat Juventus punten ging verspelen in Udine. Nahuel Molina had de thuisploeg, waar Bram Nuytinck een basisplaats had, al in de 10e minuut op voorsprong gezet. De bezoekers uit Turijn, met Matthijs de Ligt, kwamen pas in de 83e minuut op gelijke hoogte. Ronaldo benutte na hands een strafschop. In de laatste minuut van de officiële speeltijd bezorgde de Portugese vedette Juventus ook nog de zege met een kopbal.

De strijd om de plekken 2 tot en met 4 in de Serie A, die recht geven op het spelen van Champions League volgend seizoen is nog razend spannend. Atalanta, dat niet verder kwam dan 1-1 bij Sassuolo, en AC Milan dat zaterdag met 2-0 won van Benevento hebben net als Juventus 69 punten. Napoli bleef steken op 1-1 bij Cagliari en volgt met 67 punten. Er volgen nog vier wedstrijden.

