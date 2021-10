Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik sparen hun krachten

„Ik ben de beste en wil dat blijven”, zei hij op een persconferentie. „Dat motiveert me steeds weer. Dat is voor mij de drive om mijn bed uit te komen en naar de gym te gaan om hard te trainen. Ik wil iedere dag weer beter worden dan gisteren.”

De 32-jarige Verhoeven verdedigt voor de tiende keer de wereldtitel van de zwaarste gewichtsklasse, die hij sinds 2014 in zijn bezit heeft. Eigenlijk zou hij het opnemen tegen Alistair Overeem, die anderhalve week geblesseerd afhaakte. Organisator Glory vond de 31-jarige Belg Ben Saddik bereid om de koning van het kickboksen uit te dagen.

Verhoeven en Ben Saddik zijn bepaald geen vrienden. Dat heeft alles te maken met een incident tijdens de ’stare down’ van hun vorige gevecht in 2017, toen de Belg van Marokkaanse afkomst de Brabander in zijn gezicht spuugde. Beide kickboksers hielden het vrijdag rustig tijdens een afsluitende persconferentie. Ze bewaren alle vuurwerk voor zaterdag in de ring.

Verhoeven versloeg Ben Saddik vier jaar geleden in een spectaculair gevecht op knock-out in de vijfde ronde. Hij verloor in 2011 zijn eerste confrontatie met de Belg, die de afgelopen drie jaar niet in actie kwam. Ben Saddik overwon in die periode kanker en rekende af met een depressie. Hij zat ook anderhalve maand in hechtenis vanwege vermeende betrokkenheid in de grootschalige ’Operatie Sky’, naar de door criminelen gebruikte cryptodienst die door de politie werd gekraakt.

„Hij is al een winnaar”, zei Verhoeven. „Hij heeft tegen die ziekte moeten strijden en is er weer bovenop gekomen. Hij is op het hoogste niveau blijven sporten. Ik kan daar alleen maar veel respect voor hebben. Ik heb geen haat nodig om te vechten. Ik wil wel laten zien dat ik de beste ben.”

„Ik ben blij met de kans die ik krijg”, blikte Ben Saddik vooruit op een gevecht van vijf ronden. „En als ik win, dan krijgt Rico zeker een kans op revanche. Dat verdient hij.”