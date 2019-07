Teleurgestelde Dennis: ’Hopelijk keer ik terug’

De regerend wereldkampioen tijdrijden stapte tijdens de twaalfde etappe af en weigerde daarna tekst en uitleg te geven. De Australiër was favoriet voor de individuele tijdrit die vrijdag in Pau plaatsvindt.

„Die tijdrit was natuurlijk een groot doel voor mij en mijn team”, liet Dennis (29) optekenen. „Zoals ik mij nu echter voel, was het de juiste beslissing om mezelf terug te trekken. Ik wens mijn ploeggenoten het allerbeste voor de rest van de Tour. Ik zal hopelijk terugkeren in deze geweldige race in de komende jaren.”

Teambaas Gorazd Stangelj liet na afloop van de twaalfde etappe weten dat het afhaken van Dennis in elk geval niets met zijn fysieke conditie te maken had. De Sloveen zei „verward en teleurgesteld” te zijn. Dennis zou onder meer ontevreden zijn over zijn materiaal. „Hij wil alles 100 procent in orde hebben. Dat is niet altijd even makkelijk”, zei Stangelj.