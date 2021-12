Fikse domper voor Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk: minimaal vier maanden aan de kant

De Oranje-international liep vorige week in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië een blessure op aan haar rechterbeen en heeft zich dinsdag in Nederland laten opereren. Haar club Olympique Lyon meldt dat Van de Donk minimaal vier maanden moet revalideren.

De Nederlandse vrouwen komen in april voor het eerst weer in actie in de WK-kwalificatie, met wedstrijden tegen Cyprus (8 april) en Wit-Rusland (12 april). Oranje strijdt met IJsland en Tsjechië om de eerste plaats in de groep, goed voor een ticket voor het WK van 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië.

Van de Donk liep in maart vorig jaar ook al een forse blessure op, toen aan haar enkel.