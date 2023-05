Premium Het beste van De Telegraaf

Dít is wat Saoedi-Arabië wil bereiken met contracteren Lionel Messi

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Lionel Messi in actie voor PSG. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ook deze dinsdag domineert Lionel Messi weer het mondiale voetbalnieuws. De winnaar van de Laureus World Sports Award heeft volgens het gerenommeerde Franse persbureau AFP besloten om in navolging van Cristiano Ronaldo, zijn grote tegenstrever gedurende hun gezamenlijke jaren in Spanje, zijn nadagen te slijten in Saoedi-Arabië. Spaanse media kwamen al snel met het tegenbericht, dat Messi nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. In Catalonië wordt nog gehoopt dat de Argentijnse grootheid terugkeert op het oude nest bij Barcelona om daar zijn carrière af te sluiten.