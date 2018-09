'Rooney wordt Angry Bird'

Dat heeft marketingmanager Ville Heijari van ontwikkelaar Rovio Entertainment in gesprek met Press Association verklaard. "We hebben in het verleden vaker personen een hommage gegeven in het spel. Nu we samenwerken met Everton kunnen we daar opnieuw naar kijken", aldus Heijari.

Rovio heeft dit seizoen een plekje op de mouw van het tenue van The Toffees gekocht. "Het zou goed kunnen dat we Wayne Rooney daar dan bij betrekken. We willen niet alleen telefoongebruikers bereiken, maar ook sportfans en televisiekijkers. We willen een zo groot mogelijk publiek aanspreken."

Rooney keerde afgelopen zomer na 13 seizoenen Manchester United terug bij Everton, waar hij werd opgeleid. Onder Ronald Koeman kwam de Engelse topscorer tot dusver tot twee goals in elf duels. Hij viel vooral op door een uit de hand gelopen stapavondje.